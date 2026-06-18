Sony si patentovalo ovladač s adaptivní tvrdostí tlačítek, který vám může uvěznit prsty

Sony si nechalo patentovat další netradiční ovladač pro PlayStation. Nový koncept počítá s tlačítky, která dokážou během hraní měnit svou tvrdost, a dokonce vytvořit efekt, kdy hráči dočasně uvězní prsty. Patent, který byl zveřejněn na konci května a odhalil jej server Cheat Happens, popisuje využití speciálních kompozitních materiálů reagujících na magnetické pole. Ovladač by díky nim mohl v reálném čase měnit vlastnosti jednotlivých tlačítek podle situace ve hře.
Princip připomíná technologii adaptivních triggerů v ovladači DualSense pro PlayStation 5, ale posouvá ji ještě dál. Podle patentu by například: tlačítka změkla při pohybu postavy v bahně, ztvrdla během lezení po skalách, reagovala na různé druhy povrchů a prostředí, měnila odpor podle konkrétních herních akcí.
Nejzajímavější funkcí je takzvaný „finger grab“ efekt. V tomto režimu by tlačítko nejprve změklo, aby do něj hráčův prst lehce zapadl, a následně by ztvrdlo, čímž by simulovalo pocit sevření nebo zachycení. Sony uvádí, že technologie by mohla sloužit nejen k většímu ponoření do hry, ale také k lepší přístupnosti. U některých hráčů se zdravotním postižením by například měkčí tlačítka mohla usnadnit ovládání.
Je však důležité připomenout, že patent automaticky neznamená vznik skutečného produktu. Sony každoročně registruje desítky různých konceptů, z nichž se do prodeje dostane jen malá část. Mezi další nedávné patenty společnosti patří například ovladač s plně přizpůsobitelným dotykovým rozhraním, technologie pro automatické hraní her pomocí AI nebo systém generující podcasty s herními postavami za pomoci umělé inteligence.