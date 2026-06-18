Sony si patentovalo ovladač s adaptivní tvrdostí tlačítek, který vám může uvěznit prsty
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Sony si patentovalo ovladač s adaptivní tvrdostí tlačítek, který vám může uvěznit prsty

18. 6. 2026 9:06 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Sony si nechalo patentovat další netradiční ovladač pro PlayStation. Nový koncept počítá s tlačítky, která dokážou během hraní měnit svou tvrdost, a dokonce vytvořit efekt, kdy hráči dočasně uvězní prsty. Patent, který byl zveřejněn na konci května a odhalil jej server Cheat Happens, popisuje využití speciálních kompozitních materiálů reagujících na magnetické pole. Ovladač by díky nim mohl v reálném čase měnit vlastnosti jednotlivých tlačítek podle situace ve hře.

Princip připomíná technologii adaptivních triggerů v ovladači DualSense pro PlayStation 5, ale posouvá ji ještě dál. Podle patentu by například: tlačítka změkla při pohybu postavy v bahně, ztvrdla během lezení po skalách, reagovala na různé druhy povrchů a prostředí, měnila odpor podle konkrétních herních akcí.

Sony Patent zdroj: Sony

Nejzajímavější funkcí je takzvaný „finger grab“ efekt. V tomto režimu by tlačítko nejprve změklo, aby do něj hráčův prst lehce zapadl, a následně by ztvrdlo, čímž by simulovalo pocit sevření nebo zachycení. Sony uvádí, že technologie by mohla sloužit nejen k většímu ponoření do hry, ale také k lepší přístupnosti. U některých hráčů se zdravotním postižením by například měkčí tlačítka mohla usnadnit ovládání.

Je však důležité připomenout, že patent automaticky neznamená vznik skutečného produktu. Sony každoročně registruje desítky různých konceptů, z nichž se do prodeje dostane jen malá část. Mezi další nedávné patenty společnosti patří například ovladač s plně přizpůsobitelným dotykovým rozhraním, technologie pro automatické hraní her pomocí AI nebo systém generující podcasty s herními postavami za pomoci umělé inteligence.

Smarty.cz
Tagy:
patent Sony hardware
Zdroje:
Sony, Cheat Happens
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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