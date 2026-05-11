zdroj: Coffee Stain

Android PC MAC Switch iOS PlayStation 5 iPadOS Xbox Series

Songs of Conquest s novým DLC dostane východní koření

11. 5. 2026 15:10 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Do Songs of Conquest už příští měsíc přijede delegace z dálného východu. Studio Lavapotion oznámila přesné datum vydání chystaného DLC Yulan, které vyjde 4. června. Dobrá zpráva, kterou doprovází rovnou i oficiální ukázka.

Pokud vám uteklo původní oznámení, slibuje příchod nové frakce inspirované různými asijskými mytologiemi. Je opředená příběhem tvořeným třemi propojenými mapami, kde zjistíte, jak se delegace dostala do kontaktu se zbytkem Aerboru. Jejich plný potenciál naopak využijete na 5 nových mapách pro dobývání, na nichž vyzkoušíte 8 dalších jednotek, některé se třemi možnostmi vylepšení.

Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
Galerie

Studio současně sdílí sympatickou zprávu o tom, že se již povedlo prodat pěkných 750 tisíc kusů, za což všem fanouškům děkují. Utvrdí to nejen slovy, ale také činy, jelikož chystají dodatečný obsah i na druhou polovinu letošního roku.

Smarty.cz
Tagy:
strategie retro fantasy pixel art magie
Zdroje:
Coffee Stain
Hry:
Songs of Conquest
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test

Nejnovější články