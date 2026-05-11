Songs of Conquest s novým DLC dostane východní koření

Do Songs of Conquest už příští měsíc přijede delegace z dálného východu. Studio Lavapotion oznámila přesné datum vydání chystaného DLC Yulan, které vyjde 4. června. Dobrá zpráva, kterou doprovází rovnou i oficiální ukázka.
Pokud vám uteklo původní oznámení, slibuje příchod nové frakce inspirované různými asijskými mytologiemi. Je opředená příběhem tvořeným třemi propojenými mapami, kde zjistíte, jak se delegace dostala do kontaktu se zbytkem Aerboru. Jejich plný potenciál naopak využijete na 5 nových mapách pro dobývání, na nichž vyzkoušíte 8 dalších jednotek, některé se třemi možnostmi vylepšení.
Studio současně sdílí sympatickou zprávu o tom, že se již povedlo prodat pěkných 750 tisíc kusů, za což všem fanouškům děkují. Utvrdí to nejen slovy, ale také činy, jelikož chystají dodatečný obsah i na druhou polovinu letošního roku.