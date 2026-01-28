SnowRunner přidává v 17. sézoně dvě nové mapy a vozidla

SnowRunner pokračuje v pátém roce podpory a startuje další velkou sezónu. Dostává aktualizaci Season 17: Repair & Rescue, která je součástí Year 5 Passu a je dostupná na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One a PC. Nová sezóna se tentokrát nese ve znamení oprav, záchrany a udržitelného rozvoje.
Hlavním tahákem je zcela nový region v západní Asii s názvem Zurdania. Jde o hornatou oblast, kterou v poslední době zasáhlo špatné počasí i neúroda, a místní průmysl i infrastruktura se ocitly na kolenou. Hráči se tu vydají na dvě nové mapy o rozloze zhruba 4 kilometrů čtverečních.
Sezóna se zaměřuje na aktivity spojené s udržitelným rozvojem a turismem. Budete obnovovat pole, zlepšovat kvalitu půdy, zavádět nové zemědělské postupy a stavět solární farmu, která má pomoci regionu do budoucna. Jakmile se podaří dát zemědělství dohromady, přijde na řadu renovace historických klášterů a výstavba velkého hotelového komplexu, který má do Zurdanie přilákat návštěvníky.
K nové oblasti samozřejmě patří i nové stroje. Do garáží přibývají dva nové off-roadové speciály. Voron G-5352 je těžký univerzální náklaďák třídy Heavy Duty, který je stavěný na ty nejtěžší úkoly a zvládne drsné podmínky bez větších kompromisů. Druhou novinkou je Jangsu RX600, lehčí a velmi obratný off-roadový truck, který vyniká nízkou spotřebou paliva a hodí se jak na podpůrné role, tak na přepravu lehkého a středního nákladu.
Season 17: Repair & Rescue je už nyní dostupná a všichni majitelé Year 5 Passu nebo edice 5-Year Anniversary ji získají automaticky bez dalších poplatků.