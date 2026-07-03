Slitherine přebírá práva na Blood Bowl
zdroj: Nacon

Slitherine přebírá práva na Blood Bowl

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3. 7. 2026 11:29 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Vydavatelství Nacon na tom není dobře: Kvůli insolvenci nad jeho budoucností visí otazník a pomalu se zbavuje některých svých statků. Nejdříve zavřel studio Spiders, aby teď do světa poslal licenci na fantasy americký fotbal Blood Bowl.

Oblíbená herní série se sice po nepříliš povedeném třetím dílu ocitla na rozcestí, přesto je natolik silná, aby o ni projevili zájem lidé ze Slitherine, kteří se stávají novými vlastníky práv. Díky obchodu tak do svého sevření dostává zpětně celý katalog a přirozeně i možnost vydávat další díly. Slitherine mezitím doplnil, že bude pokračovat ve spolupráci se studiem Cyanide, které jednotlivé díly přivedlo na svět.

Blood Bowl 3
Blood Bowl 3
Blood Bowl 3
Galerie

„Blood Bowl patří k nejznámějším a nejvýraznějším strategickým sériím ve světě videoher a je nám skutečnou ctí, že můžeme společně s Cyanide a Warhammerem pomáhat utvářet její budoucnost,“ slaví vedoucí vydavatelství nových majitelů Marco Minoli.

Slitherine se pro značku každopádně jeví jako dobrý nový domov, jelikož jde o firmu, která se specializuje na úzce zaměřené strategie. V jejich portfoliu najdete Panzer Corps 2, Terminator: Dark Fate – Defiance či Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War.

Smarty.cz
Tagy:
strategie fantasy sportovní warhammer americký fotbal
Zdroje:
Slitherine, Nacon
Hry:
Blood Bowl 2 Blood Bowl 3
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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