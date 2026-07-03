Slitherine přebírá práva na Blood Bowl

Vydavatelství Nacon na tom není dobře: Kvůli insolvenci nad jeho budoucností visí otazník a pomalu se zbavuje některých svých statků. Nejdříve zavřel studio Spiders, aby teď do světa poslal licenci na fantasy americký fotbal Blood Bowl.
Oblíbená herní série se sice po nepříliš povedeném třetím dílu ocitla na rozcestí, přesto je natolik silná, aby o ni projevili zájem lidé ze Slitherine, kteří se stávají novými vlastníky práv. Díky obchodu tak do svého sevření dostává zpětně celý katalog a přirozeně i možnost vydávat další díly. Slitherine mezitím doplnil, že bude pokračovat ve spolupráci se studiem Cyanide, které jednotlivé díly přivedlo na svět.
„Blood Bowl patří k nejznámějším a nejvýraznějším strategickým sériím ve světě videoher a je nám skutečnou ctí, že můžeme společně s Cyanide a Warhammerem pomáhat utvářet její budoucnost,“ slaví vedoucí vydavatelství nových majitelů Marco Minoli.
Slitherine se pro značku každopádně jeví jako dobrý nový domov, jelikož jde o firmu, která se specializuje na úzce zaměřené strategie. V jejich portfoliu najdete Panzer Corps 2, Terminator: Dark Fate – Defiance či Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War.