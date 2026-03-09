Slay the Spire 2 drtí i tu nejtvrdší konkurenci
zdroj: Mega Crit

Slay the Spire 2 drtí i tu nejtvrdší konkurenci

PC

9. 3. 2026 15:25 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Nemusíte mít přebujelou produkci, abyste zaujali stovky tisíc, ne-li miliony lidí. Další typickou ukázkou je očekávané Slay the Spire 2, které v minulém týdnu přispěchalo do předběžného přístupu na Steamu, aby narušilo tamní hegemonii a žebříčky.

Pokračování milovaného karetního roguelikeu se suverénně zařadilo mezi nejhranější tituly platformy a přes víkend dosáhlo na krásných 574 628 současně hrajících lidí, což mu vyneslo 4. místo v aktuálním žebříčku nejhranějších titulů. Porazily ho akorát dlouhodobé stálice Counter-Strike 2, Dota 2 a PUBG: Battlegrounds. V přímém porovnání dalece uteklo Marathonu (88 337 v maximu), ale ten je samozřejmě dostupný i na konzolích.

S jistotou tak už teď můžeme tvrdit, že předběžný přístup se v prvních dnech skvěle prodává a dovolíme si odhadovat, že počet prodaných kopií už dávno překročil hranici jednoho milionu, spíše se blíží ke dvěma. Mega Crit navíc může těšit i extrémně kladná odezva hráčů, kteří v 96 % zvedají jasný palec nahoru a chválí, že jde v podstatě o napěchovanější jedničku s možností kooperace.

Skvělý start ve všech ohledech a následný nový obsah ho s největší pravděpodobnostní pouze umocní. Bezbřehý milovník jedničky Patrik Hajda pak už sepisuje dojmy, abyste si mohli přečíst, co na pokračování říká on.

Tagy:
fantasy karetní roguelike
Zdroje:
SteamDB, Eurogamer, Mega Crit Games
Hry:
Slay the Spire 2
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
