Slay the Spire 2 drtí i tu nejtvrdší konkurenci

Nemusíte mít přebujelou produkci, abyste zaujali stovky tisíc, ne-li miliony lidí. Další typickou ukázkou je očekávané Slay the Spire 2, které v minulém týdnu přispěchalo do předběžného přístupu na Steamu, aby narušilo tamní hegemonii a žebříčky.
Pokračování milovaného karetního roguelikeu se suverénně zařadilo mezi nejhranější tituly platformy a přes víkend dosáhlo na krásných 574 628 současně hrajících lidí, což mu vyneslo 4. místo v aktuálním žebříčku nejhranějších titulů. Porazily ho akorát dlouhodobé stálice Counter-Strike 2, Dota 2 a PUBG: Battlegrounds. V přímém porovnání dalece uteklo Marathonu (88 337 v maximu), ale ten je samozřejmě dostupný i na konzolích.
our team is TOTALLY blown away by the amount of people who have been playing & sharing their love for the game we've been working on for the past half decade.— Mega Crit ⚔️ Slay the Spire 2 Out Now! (@MegaCrit) March 7, 2026
we're excited to continue to make StS2 the best that it can be!! ?
also obligatory joke: we'll getcha one day Silksong https://t.co/GMKILnTxwI pic.twitter.com/9X6jc0jHgu
S jistotou tak už teď můžeme tvrdit, že předběžný přístup se v prvních dnech skvěle prodává a dovolíme si odhadovat, že počet prodaných kopií už dávno překročil hranici jednoho milionu, spíše se blíží ke dvěma. Mega Crit navíc může těšit i extrémně kladná odezva hráčů, kteří v 96 % zvedají jasný palec nahoru a chválí, že jde v podstatě o napěchovanější jedničku s možností kooperace.
Skvělý start ve všech ohledech a následný nový obsah ho s největší pravděpodobnostní pouze umocní. Bezbřehý milovník jedničky Patrik Hajda pak už sepisuje dojmy, abyste si mohli přečíst, co na pokračování říká on.