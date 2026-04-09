Skrývání trapných her nebo úpravy oznámení. Systém achievementů na Xboxu čekají změny

Systém achievementů na Xbox čekají výrazné změny, které mají dát hráčům větší kontrolu nad tím, jak své herní úspěchy prezentují. Novinky zatím míří k testerům v programu Xbox Insiders, ale časem by se měly dostat i k ostatním hráčům a hráčkám.
Jednou z hlavních úprav je vizuální přepracování samotných oznámení. Nově si půjde vzhled přizpůsobit podle barev profilu. Dorazí i upravené ikony a animace, aby celý systém působil moderněji a víc ladil s aktuálním designem platformy.
Největší pozornost ale budí možnost skrýt vybrané hry z historie achievementů. Hráči si tak budou moci upravit svůj veřejný profil a odstranit tituly, které z nějakého důvodu nechtějí vystavovat na odiv, aniž by přišli o body do celkového skóre. Na opačném konci spektra stojí nová funkce pro zvýraznění her, které jste dokončili na 100 %. Ty si budete moci připnout jako svou vizitku a zároveň k nim přibude filtr, který usnadní orientaci v kompletní sbírce dokončených titulů. Microsoft tím chce víc zdůraznit milníky a dát hráčům možnost se svými úspěchy skutečně pochlubit.
Zatímco PlayStation nabízí systém platinových trofejí jako jasný symbol dokončení, Xbox jde trochu jinou cestou. Místo jedné univerzální odměny dává hráčům nástroje, jak si vlastní „výkladní skříň“ poskládat podle sebe.