Skřetí kleptoman Styx nabízí své hry zdarma
zdroj: Cyanide

Skřetí kleptoman Styx nabízí své hry zdarma

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series

16. 1. 2026 14:02 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Povánoční klid na Epicu se konečně povedlo trochu rozčísnout. Po řadě menších hříček nabízených zdarma si na platformě aktivujete dvojici zlodějských výprav s gobliním kleptomanem Styxem.

Uznáváme, že Styx: Master of Shadows ani Styx: Shards of Darkness nepatří mezi špičku svého žánru, přesto je nabídka sympatická. Ostatně jak lépe si hru vyzkoušet, než když za ní nemusíte zaplatit ani halíř. Třeba zjistíte, že cynický hrdina nabízí zrovna to, co váš počítač postrádá.

zdroj: tisková zpráva

Výběr série neproběhl náhodou. Ve skutečnosti jde o chytrý marketingový tah, jímž se značka připomíná těsně před vydáním třetího dílu Styx: Blades of Greed. Právě ten na PC dostal demoverzi, aby předběžně ukázal kvality a vy jste si jej mohli případně předobjednat za 39,99 eur. Jenom se pro jeho vyzkoušení musíte přesunout na konkurenční Steam.

Nabídka bezplatných her na Epicu je dostupná do 22. ledna 17:00. Poté se změní a vy získáte středověké GTA jménem Rustler.

Smarty.cz
Tagy:
stealth parodie akční fantasy 3rd person third person středověká indie hra Goblini
Zdroje:
Epic, Cyanide
Hry:
Styx: Master of Shadows Styx: Shards of Darkness Rustler Styx: Blades of Greed
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou

Nejnovější články