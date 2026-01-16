Skřetí kleptoman Styx nabízí své hry zdarma

Povánoční klid na Epicu se konečně povedlo trochu rozčísnout. Po řadě menších hříček nabízených zdarma si na platformě aktivujete dvojici zlodějských výprav s gobliním kleptomanem Styxem.
Uznáváme, že Styx: Master of Shadows ani Styx: Shards of Darkness nepatří mezi špičku svého žánru, přesto je nabídka sympatická. Ostatně jak lépe si hru vyzkoušet, než když za ní nemusíte zaplatit ani halíř. Třeba zjistíte, že cynický hrdina nabízí zrovna to, co váš počítač postrádá.
Výběr série neproběhl náhodou. Ve skutečnosti jde o chytrý marketingový tah, jímž se značka připomíná těsně před vydáním třetího dílu Styx: Blades of Greed. Právě ten na PC dostal demoverzi, aby předběžně ukázal kvality a vy jste si jej mohli případně předobjednat za 39,99 eur. Jenom se pro jeho vyzkoušení musíte přesunout na konkurenční Steam.
Nabídka bezplatných her na Epicu je dostupná do 22. ledna 17:00. Poté se změní a vy získáte středověké GTA jménem Rustler.