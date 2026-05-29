Simulátor destrukce BeamNG míří na PlayStation
29. 5. 2026 11:36 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Populární simulátor destrukce a řízení BeamNG.drive míří na konzole. Vývojáři oficiálně potvrdili, že hra vyjde pro PlayStation 5 a PlayStation 5 Pro ještě během letošního roku. BeamNG.drive si během let vybudovalo obrovskou popularitu hlavně díky svému unikátnímu fyzikálnímu modelu. Na rozdíl od většiny závodních her totiž nesimuluje jen kolize jako jednoduché animace, ale počítá deformaci jednotlivých částí vozidla v reálném čase. Každé auto je tvořeno sítí propojených bodů a nosníků, které se mohou ohýbat, deformovat nebo zcela zničit.

Vývojáři uvádějí, že fyzikální engine přepočítává stav vozidla až 2000krát za sekundu. Díky tomu působí nehody mimořádně realisticky a prakticky neexistují dvě stejné kolize. Vedle destrukce nabídne hra i obrovské množství vozidel. Hráči se budou moci projet supersporty, muscle cary, SUV, autobusy, limuzínami, off-roady nebo dokonce těžkou technikou. Nechybí ani rozsáhlé možnosti úprav – od změny motorů a podvozků až po detailní nastavení tlaku pneumatik, diferenciálů nebo aerodynamických prvků.

Stejně rozsáhlý je i výběr map. BeamNG.drive nabídne více než desítku otevřených prostředí zahrnujících pobřeží, hory, pouště, průmyslové oblasti i předměstí. Součástí budou závody, časovky, policejní honičky a další výzvy, ale tradičně se počítá hlavně s volným režimem, ve kterém si hráči mohou fyziku a destrukci užívat bez omezení.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
