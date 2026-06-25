Simulace fantazijního života od tvůrců série Fable vyjde i na konzole

Kynseed je možná trochu opomíjená simulace fantazijního života, na níž pracuje studio PixelCount, založené dvěma veterány z Lionheadu, kteří pracovali na všech dílech série Fable. Kombinace farmaření, craftingu a správy vztahů s postavami má ale své neochvějné kouzlo, které brzy budete moct pocítit i na konzolích.
Téměř čtyři roky po vydání na PC tým oznamuje konzolovou verzi pro PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch, která vyjde 4. srpna. Podle prohlášení to vypadá, že už při vydání nabídne stejný obsah jako starší bratříček na osobních počítačích.
Znamená to mimo jiné i přítomnost prozatím nejnovější aktualizace, která do hry přidala možnost správy vlastního hostince. Můžete tak otevřít dveře a pozvat všechny vesničany na dobré jídlo, pití, zábavu a neopakovatelné zážitky v rámci jednoho z nejvíce požadovaných prvků.