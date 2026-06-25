Simulace fantazijního života od tvůrců série Fable vyjde i na konzole
zdroj: Pixel Count Studios

Simulace fantazijního života od tvůrců série Fable vyjde i na konzole

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

25. 6. 2026 13:45 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Kynseed je možná trochu opomíjená simulace fantazijního života, na níž pracuje studio PixelCount, založené dvěma veterány z Lionheadu, kteří pracovali na všech dílech série Fable. Kombinace farmaření, craftingu a správy vztahů s postavami má ale své neochvějné kouzlo, které brzy budete moct pocítit i na konzolích.

Téměř čtyři roky po vydání na PC tým oznamuje konzolovou verzi pro PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch, která vyjde 4. srpna. Podle prohlášení to vypadá, že už při vydání nabídne stejný obsah jako starší bratříček na osobních počítačích.

Kynseed
Kynseed
Kynseed
Galerie

Znamená to mimo jiné i přítomnost prozatím nejnovější aktualizace, která do hry přidala možnost správy vlastního hostince. Můžete tak otevřít dveře a pozvat všechny vesničany na dobré jídlo, pití, zábavu a neopakovatelné zážitky v rámci jednoho z nejvíce požadovaných prvků.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG sandbox pixel art simulátor života
Zdroje:
Pixel Count Studios
Hry:
Kynseed
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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