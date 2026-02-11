Silent Hill: Townfall se znovu hlásí o slovo. Konami chystá speciální vysílání

Konami oznámilo další stream Silent Hill Transmission, kde konečně odhalí nové informace o připravovaném Silent Hillu: Townfall. Vysílání proběhne o půlnoci z 12. na 13. února, tedy těsně po čtvrtečním State of Play.
O hře, oznámené už v roce 2022 v rámci širší obrody značky, zatím víme jen velmi málo. Pracuje na ní skotské studio Screen Burn (dříve No Code), autoři atmosférických příběhových záležitostí Stories Untold nebo Observation. O vydání by se kromě Konami mělo postarat nezávislé vydavatelství Annapurna Interactive.
Jinak jsme se před čtyřmi lety dočkali pouze tajemného traileru s mužem mluvícím do vysílačky, který fanoušci následně během let rozebrali do posledního pixelu. Objevili mimo jiné skrytý SOS signál a odkaz na jméno Alessa, klíčovou postavu celé hororové série. Tak uvidíme, jestli v pátek dostaneme další dílky skládačky.