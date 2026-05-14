Silent Hill slaví prodejní milníky. Daří se remaku i „efku“

Hororová série Silent Hill zažívá silný návrat. Konami oznámilo, že Silent Hill f překonal hranici dvou milionů prodaných kopií po celém světě. Zároveň se podařilo Silent Hillu 2 Remake dosáhnout šesti milionů hráčů.
Silent Hill f vyšel v září 2025 a znamenal výraznou změnu pro celou sérii. Poprvé se totiž hlavní děj přesunul do Japonska a vsadil na kombinaci psychologického hororu, folkloru a silně stylizované estetiky. Hra si zároveň odnesla několik ocenění. V Japonsku uspěla například na Famitsu Dengeki Game Awards, kde získala i cenu fanoušků za hru roku, a zabodovala také na IGN Japan GOTY. Mezinárodně pak sbírala nominace na Golden Joystick Awards 2025 i The Game Awards 2025.