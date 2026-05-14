Silent Hill slaví prodejní milníky. Daří se remaku i „efku“
zdroj: Konami

Silent Hill slaví prodejní milníky. Daří se remaku i „efku“

PC PlayStation 5 Xbox Series

14. 5. 2026 10:37 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Hororová série Silent Hill zažívá silný návrat. Konami oznámilo, že Silent Hill f překonal hranici dvou milionů prodaných kopií po celém světě. Zároveň se podařilo Silent Hillu 2 Remake dosáhnout šesti milionů hráčů.

Silent Hill f
Recenze
Silent Hill f – recenze japonského hororu

Silent Hill f vyšel v září 2025 a znamenal výraznou změnu pro celou sérii. Poprvé se totiž hlavní děj přesunul do Japonska a vsadil na kombinaci psychologického hororu, folkloru a silně stylizované estetiky. Hra si zároveň odnesla několik ocenění. V Japonsku uspěla například na Famitsu Dengeki Game Awards, kde získala i cenu fanoušků za hru roku, a zabodovala také na IGN Japan GOTY. Mezinárodně pak sbírala nominace na Golden Joystick Awards 2025 i The Game Awards 2025.

Smarty.cz
Tagy:
horor survival
Zdroje:
Konami
Hry:
Silent Hill 2 Silent Hill f
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games

Nejnovější články