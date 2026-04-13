Servery pro Dragon Age: Inquisition se vypnou koncem měsíce
zdroj: BioWare

Servery pro Dragon Age: Inquisition se vypnou koncem měsíce

PlayStation 4 PC PlayStation 3 Xbox 360 Xbox One

13. 4. 2026 11:24 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Různé multiplayerové hry servery v poslední době vypínají klidně i pár měsíců po vydání, ale pak je tu takové Dragon Age: Inquisition, které tento osud potká až letos, dlouhých 12 let po vydání.

EA oznámila, že verze pro PlayStation 3 přijde o přístup k severům 28. dubna, čímž se znepřístupní kooperativní mise. Zdá se, že verze pro PC, PlayStation 4 a Xboxy zjevně ještě nějakou dobu pojedou a PS3 přijde o podporu hlavně kvůli tomu, že tuhle část hry už s velkou pravděpodobností vůbec nikdo nehrál.

zdroj: Archiv

Trochu smutné a zároveň humorné je, že Dragon Age: Inquisition ze serverového hlediska přežilo řadu jiných her společnosti, včetně otřesné Anthem. Tu si ale na rozdíl od fantasy RPG už skutečně nezahrajete, vzhledem k jeho čistě online povaze a lednovému vypnutí serverů.

Tagy:
RPG servery
Zdroje:
EA
Hry:
Dragon Age: Inquisition
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení

