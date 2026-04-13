Servery pro Dragon Age: Inquisition se vypnou koncem měsíce

Různé multiplayerové hry servery v poslední době vypínají klidně i pár měsíců po vydání, ale pak je tu takové Dragon Age: Inquisition, které tento osud potká až letos, dlouhých 12 let po vydání.
EA oznámila, že verze pro PlayStation 3 přijde o přístup k severům 28. dubna, čímž se znepřístupní kooperativní mise. Zdá se, že verze pro PC, PlayStation 4 a Xboxy zjevně ještě nějakou dobu pojedou a PS3 přijde o podporu hlavně kvůli tomu, že tuhle část hry už s velkou pravděpodobností vůbec nikdo nehrál.
Trochu smutné a zároveň humorné je, že Dragon Age: Inquisition ze serverového hlediska přežilo řadu jiných her společnosti, včetně otřesné Anthem. Tu si ale na rozdíl od fantasy RPG už skutečně nezahrajete, vzhledem k jeho čistě online povaze a lednovému vypnutí serverů.