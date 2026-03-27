Serious Sam se vrací v kooperační roguelite odbočce Shatterverse

Drsňák Serious Sam si v poslední době dával trochu oddych od likvidování Mentala a jeho přívrženců, aby se včera vrátil s nečekanou odbočkou Serious Sam: Shatterverse. Croteam u kormidla střídají lidé z Behaviour Interactive, kteří dali dohromady kooperativní roguelite akci plnou střílení.
Novinka pracuje se stále oblíbeným konceptem mnohovesmíru, jenž se začal rozpadat. Proto se musí pět různých verzí Sama spojit, aby postupně zlikvidovali generály z příslušných světů a obnovili rovnováhu mezi dimenzemi. K tradiční neutuchající akci se tak přidává důraz na opakované průchody, kdy vás každá smrt posune blíže úspěchu.
Tradiční zbraňový arzenál rozšíří nové kusy, stejně jako řady nepřátel další typy. O opakovanou zábavu se postarají různorodé modifikátory, ale taktéž možnost kooperace až pro pět lidí. Vizuálně se mezitím míchá řada vlivů v čele s komiksových nádechem.
Serious Sam: Shatterverse vyjde ještě letos na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.