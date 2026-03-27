zdroj: Devolver

PC PlayStation 5 Xbox Series

Serious Sam se vrací v kooperační roguelite odbočce Shatterverse

27. 3. 2026 12:35 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Drsňák Serious Sam si v poslední době dával trochu oddych od likvidování Mentala a jeho přívrženců, aby se včera vrátil s nečekanou odbočkou Serious Sam: Shatterverse. Croteam u kormidla střídají lidé z Behaviour Interactive, kteří dali dohromady kooperativní roguelite akci plnou střílení.

Novinka pracuje se stále oblíbeným konceptem mnohovesmíru, jenž se začal rozpadat. Proto se musí pět různých verzí Sama spojit, aby postupně zlikvidovali generály z příslušných světů a obnovili rovnováhu mezi dimenzemi. K tradiční neutuchající akci se tak přidává důraz na opakované průchody, kdy vás každá smrt posune blíže úspěchu.

Tradiční zbraňový arzenál rozšíří nové kusy, stejně jako řady nepřátel další typy. O opakovanou zábavu se postarají různorodé modifikátory, ale taktéž možnost kooperace až pro pět lidí. Vizuálně se mezitím míchá řada vlivů v čele s komiksových nádechem.

Serious Sam: Shatterverse vyjde ještě letos na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. 

Tagy:
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení

Nejnovější články