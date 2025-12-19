Seriálový Tomb Raider nabírá další hvězdnou posilu z Harryho Pottera
Seriálový Tomb Raider nabírá další hvězdnou posilu z Harryho Pottera

Seriálová Lara Croft od Amazonu se bude pyšnit tváří Sophie Turner ze Hry o trůny, po jejímž boku se objeví mimo jiné legendární Sigourney Weaver. Podle zdrojů magazínu Deadline se v adaptaci objeví rovněž Jason Isaacs, kterého mají mileniálové zafixovaného jako Lucia Malfoye z Harry Pottera, ale objevil se také ve Star Trek: Discovery nebo jako kapitán Hook v Peteru Panovi. Jakou roli by si v seriálu měl střihnout, se zatím neví, ale spekuluje se nad otcem Lary, případně nad ústředním záporákem. 

zdroj: Crystal Dynamics

Isaacs není ani nováčkem ve světě her. V minulosti namluvil třeba Brainiaca v Suicide Squad: Kill the Justice League, Gortashe v Baldur's Gate III či Mephista z Midnight Suns.

Seriál se začne natáčet v polovině ledna, proto se dá očekávat, že brzy budeme znát kompletní obsazení. Adaptace pochází z hlavy Phoebe Waller-Bridge, která má mimo jiné na svědomí skvělý seriál Fleabag (v češtině Potvora).

