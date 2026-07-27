Seriálový Neuromancer ukazuje první záběry a datum premiéry

Neuromancer od Williama Gibsona je románem, který asi v herních kruzích není třeba dlouze představovat. Bible kyberpunku, z níž inspiraci čerpala řada her (nejen Deus Ex) pomohla vystavět neotřelý žánr, který je svými myšlenkami o postlidství čím dál více aktuální. Evidentně si to uvědomují i v Applu, kde natočili přímou seriálovou adaptaci.
Společnost se o víkendu pochlubila první ochutnávkou, kde se nejen představuje Callum Turner coby hlavní antihrdina Henry Dorsett Case a jeden z nejlepších kovbojů kyberprostoru, ale také správně futuristické výjevy. Zatím se zdá, že atmosféru tvůrci trefili, což živí naději, že režisér J.D. Dillard a showrunner Graham Roland nabídnou povedenou adaptaci.
Premiéra prvních dvou dílů je plánovaná na 22. ledna 2027, následně budou vycházet s týdenními rozestupy. A jelikož jich bude první série dohromady čítat deset, finále na Apple TV+ očekávejte 19. března.