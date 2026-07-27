Seriálový Neuromancer ukazuje první záběry a datum premiéry
zdroj: Apple TV+

Seriálový Neuromancer ukazuje první záběry a datum premiéry

27. 7. 2026 13:26 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Neuromancer od Williama Gibsona je románem, který asi v herních kruzích není třeba dlouze představovat. Bible kyberpunku, z níž inspiraci čerpala řada her (nejen Deus Ex) pomohla vystavět neotřelý žánr, který je svými myšlenkami o postlidství čím dál více aktuální. Evidentně si to uvědomují i v Applu, kde natočili přímou seriálovou adaptaci.

Společnost se o víkendu pochlubila první ochutnávkou, kde se nejen představuje Callum Turner coby hlavní antihrdina Henry Dorsett Case a jeden z nejlepších kovbojů kyberprostoru, ale také správně futuristické výjevy. Zatím se zdá, že atmosféru tvůrci trefili, což živí naději, že režisér J.D. Dillard a showrunner Graham Roland nabídnou povedenou adaptaci.

zdroj: Apple TV+

Premiéra prvních dvou dílů je plánovaná na 22. ledna 2027, následně budou vycházet s týdenními rozestupy. A jelikož jich bude první série dohromady čítat deset, finále na Apple TV+ očekávejte 19. března. 

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Tagy:
kyberpunk seriály seriálová adaptace
Zdroje:
Apple TV+
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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