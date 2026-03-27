Seriálový God of War našel svou bohyni Freyu
27. 3. 2026 15:23 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Po první nešťastné fotce z chystané seriálové adaptace God of War se Amazon konečně pochlubil, kdo propůjčí tvář a hlas jedné z klíčových postav – bohyni lásky, plodnosti, smrti, války a magie, Freye.

Role se zhostí herečka Sonya Walger, kterou znáte hlavně jako Penny Widmore z milovaných Ztracených, ale objevila se také v seriálu Noční obloha. Přidává se tak do už poměrně nabitého výčtu, kde se najde Ryan Hurst, Callum Vison, Max Parker či Ed Skrein.

Oficiální popis seriálové Freyi mluví o bohyni z panteonu Vanů a princezně, která ovládá mocnou, prastarou magii. Je bývalou chotí Ódina a někdejší královnou Valkýr. Po nevydařeném sňatku byla vypuzena ze svého domova a už sto let žije sama v Midgardu jako poustevnice, lidmi často označovaná za čarodějnici z lesa.

Ačkoliv se seriál už brzy začne natáčet, stále nemá stanovené datum premiéry. Amazon si nicméně objednal rovnou dvě série, které by měly odpovídat událostem obou dílů herního rebootu.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
