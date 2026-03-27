Seriálový God of War našel svou bohyni Freyu

Po první nešťastné fotce z chystané seriálové adaptace God of War se Amazon konečně pochlubil, kdo propůjčí tvář a hlas jedné z klíčových postav – bohyni lásky, plodnosti, smrti, války a magie, Freye.
Role se zhostí herečka Sonya Walger, kterou znáte hlavně jako Penny Widmore z milovaných Ztracených, ale objevila se také v seriálu Noční obloha. Přidává se tak do už poměrně nabitého výčtu, kde se najde Ryan Hurst, Callum Vison, Max Parker či Ed Skrein.
Oficiální popis seriálové Freyi mluví o bohyni z panteonu Vanů a princezně, která ovládá mocnou, prastarou magii. Je bývalou chotí Ódina a někdejší královnou Valkýr. Po nevydařeném sňatku byla vypuzena ze svého domova a už sto let žije sama v Midgardu jako poustevnice, lidmi často označovaná za čarodějnici z lesa.
Ačkoliv se seriál už brzy začne natáčet, stále nemá stanovené datum premiéry. Amazon si nicméně objednal rovnou dvě série, které by měly odpovídat událostem obou dílů herního rebootu.