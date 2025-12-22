Seriálový Assassin’s Creed na Netflixu rozšiřuje obsazení. Římské dobrodružství našlo další tváře

Netflix v červenci konečně oficiálně posvětil seriálovou adaptaci Assassin's Creed, která vzniká pod křídly tvůrčí dvojice Roberto Patino a David Wiener (Westworld či seriálové Halo). Autoři slibují věrnost předloze, zasazení do Říma a postupně odhalují i herecké obsazení. Po oznámení účasti Tobyho Wallace a Loly Petticrew se nyní k projektu přidávají další dvě jména.
V jednotlivých epizodách budete opakovaně vídat i Zacharyho Harta a Lauru Marcus. Harta si můžete vybavit ze seriálu Slow Horses, kde se mihnul v jedné z epizod. Laura Marcus se mezitím objevila v několika epizodách Andoru a v minisérii Death by Lightning.
Netflix ve spolupráci s filmovo-televizní divizí Ubisoftu zatím sází spíše na méně známá jména, což může naznačovat důraz na samotný příběh a postavy spíš než na hvězdná jména. V seriálovém prostředí navíc nejde o nic neobvyklého, tím spíše na Netflixu, který si podobným způsobem v minulosti odchoval hned několik nových hvězd. Zároveň to může znamenat i opatrnější rozpočet nebo zatím zdrženlivější očekávání.
Nadále pak platí, že seriálový Assassin's Creed je teprve prvním z několika plánovaných projektů ze stejného univerza. Jak může spolupráce Netflixu a Ubisoftu fungovat, už letos naznačil animovaný seriál Splinter Cell: Deathwatch, který otevřel dveře dalším herním adaptacím pod hlavičkou streamovacího giganta.