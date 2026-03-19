Seriál Life is Strange našel režisérku. První epizody natočí autorka Yellowjackets
Life is Strange: Reunion zdroj: Deck Nine

19. 3. 2026 14:29 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Chystaná seriálová adaptace Life is Strange od Amazonu nabírá stále konkrétnější obrysy. První dvě epizody zrežíruje Karyn Kusama, která má za sebou třeba hororový seriál ze školního prostředí Yellowjackets nebo hororovou komedii Jennifer's Body. Informoval o tom magazín Variety.

Seriál se bude držet příběhu původní hry, zaměří se tedy na Max Caulfield a Chloe Price, jejichž role ztvární herečky Maisy Stella a Tatum Grace Hopkins. Kusama se prostřednictvím své společnosti Familystyle podílí také na produkci celého seriálu.

Děj hry, potažmo seriálu sleduje Max, studentku fotografie, která v sobě objeví schopnost vracet čas a zachrání tak svou kamarádku Chloe. Společně se pak pouští do vyšetřování zmizení spolužačky, což postupně odhaluje temnější stránku jejich města. Projekt seriálové adaptace vede scenáristka Charlie Covell (The End of the F***ing World) spolu s produkčním týmem Story Kitchen a vydavatelstvím Square Enix.

Mezitím se série znovu připomene i na herní scéně, už 26. března vychází nový díl Reunion, který dvojici hlavních hrdinek po mnoha letech znovu spojí.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
