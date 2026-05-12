Sega ruší svoji „super hru“ a upouští od live service titulů

Ambiciózní projekt Segy známý pod pracovním označením „Super Game“ definitivně končí. Firma to potvrdila v nejnovější finanční zprávě, kde se objevila informace o zrušení projektu, který měl být jedním z největších titulů v historii společnosti.
Sega původně popisovala Super Game jako masivní globální projekt schopný oslovit celý herní ekosystém – nejen hráče, ale i streamery a diváky. Šéf firmy dokonce naznačoval, že hra by mohla během svého životního cyklu vydělat přes 100 miliard jenů (asi 15 miliard korun).
Za změnou směru stojí hlavně slabší výsledky free-to-play a live service her. Firma konkrétně zmiňuje neuspokojivý výkon Sonic Rumble Party, který měl být jedním z důvodů přehodnocení strategie. Místo dalšího investování do podobných projektů chce Sega přesunout více než stovku vývojářů zpět k tradičnímu vývoji plnohodnotných her. Priorita free-to-play titulů se podle firmy snižuje.