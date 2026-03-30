Sci-fi RPG Exodus představuje své koridorové akční přestřelky
30. 3. 2026 14:20 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Jelikož Archetype Entertainment s vesmírným RPG Exodus míří už na příští rok, v poslední době zájemce zásobují záběry přímo z hraní. První vějička od bývalých zaměstnanců BioWare dokázala, že se tady opravdu rýsuje duchovní nástupce Mass Effectu, který se ale rozhodně nebude bát akce.

Další střípek se zaměřuje čistě na koridorovou přestřelku na krátkou vzdálenost, kde hraje hlavní roli zbraň The Recycler, jež se transformuje podle potřeby. Je to takový vesmírný Zákonodárce ze Soudce Dredda, který je chvíli přesnou odstřelovací puškou, ale když na to přijde, tak i svižným samopalem na blízko.

Ke slovu ovšem přijde i schopnost, která vrhá oštěpy z kamene, aby nepřátelům udělila slušné poškození. To se rozhodně hodí, když proti vám stojí živoucí prastaré obranné systémy, které se probouzejí, jakmile spatří vetřelce. Ještěže nebudete sami a v tomto případě vás doplňují společníci Tom a Elise.

Ke hvězdám v Exodus vyrazíme na PC, PlayStationu 5 i Xboxu Series X/S.

sci-fi Matthew McConnaughey
Archetype Entertainment
Exodus
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
