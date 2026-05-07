Sci-fi akce Pragmata prodala za zhruba dva týdny přes 2 miliony kopií

Sci-fi akce Pragmata pokračuje v silném startu. Capcom oznámil, že jejich nová značka překonala hranici dvou milionů prodaných kopií za pouhých 16 dní od vydání. Titul vyšel 17. dubna na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 a PC. Už během prvních dvou dnů se prodal milion kopií, takže aktuální milník jen potvrzuje, že zájem o hru neklesá.
V recenzi jsem o hře napsal: „Výborná sci-fi akce, která vyniká originálním propojením střílení a hackování, silnou dvojicí sympatických postav a špičkovým audiovizuálním zpracováním, kde Capcom ukazuje cit pro inovaci i řemeslnou kvalitu. Opulentní blockbuster, který ani v kompaktním balení rozhodně netrpí nedostatkem obsahu a už vůbec ne zábavy. Pragmata jednoduše patří k nejvýraznějším hrám poslední doby.“