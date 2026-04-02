Saros míří do cílové rovinky a do lisoven

Další „tancovačka“ mezi projektily od studia Housemarque se blíží, a zatím to vypadá, že by nekompromisní akce mohla oslovit i svátečnější hráče a hráčky. Studio slibuje více možností přizpůsobení herního zážitku na základě zpětné vazby z Returnalu. Jak moc přívětivou cestou se půjde, ukáže až vydání, jemuž ale konečně nic nepřekáží.
Tým na svých sociálních sítích oznámil doklusání do cílové rovinky, jelikož se Saros dostal do tzv. „gold“ fáze, tedy je obsahově hotový a může putovat do lisoven. Vývojáři a vývojářky tak mají skoro celý měsíc na to, aby začistili poslední ostré hrany a mohli na konci dubna hru vydat rovnou s prvním patchem, který vyřeší případné opomenuté problémy.
Gone Gold— Housemarque (@Housemarque) April 1, 2026
Pre-order SAROS now! #PS5 #notAprilFools pic.twitter.com/2mK09YMpLR
Pro hráče to potom znamená, že si už skutečně mohou kroužkovat 30. dubna, kdy Saros vyjde exkluzivně na PlayStation 5. A jelikož se Sony nejspíše odklání od PC portů svých titulů, dost možná exkluzivní i zůstane.