Saros míří do cílové rovinky a do lisoven
zdroj: Housemarque

PlayStation 5

2. 4. 2026 11:36 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Další „tancovačka“ mezi projektily od studia Housemarque se blíží, a zatím to vypadá, že by nekompromisní akce mohla oslovit i svátečnější hráče a hráčky. Studio slibuje více možností přizpůsobení herního zážitku na základě zpětné vazby z Returnalu. Jak moc přívětivou cestou se půjde, ukáže až vydání, jemuž ale konečně nic nepřekáží.

Tým na svých sociálních sítích oznámil doklusání do cílové rovinky, jelikož se Saros dostal do tzv. „gold“ fáze, tedy je obsahově hotový a může putovat do lisoven. Vývojáři a vývojářky tak mají skoro celý měsíc na to, aby začistili poslední ostré hrany a mohli na konci dubna hru vydat rovnou s prvním patchem, který vyřeší případné opomenuté problémy.

Pro hráče to potom znamená, že si už skutečně mohou kroužkovat 30. dubna, kdy Saros vyjde exkluzivně na PlayStation 5. A jelikož se Sony nejspíše odklání od PC portů svých titulů, dost možná exkluzivní i zůstane.

Smarty.cz
Tagy:
akční third person roguelite
Zdroje:
Housemarque
Hry:
Saros
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Nejnovější články