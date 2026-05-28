S novou sezónou Marathonu přichází i bezplatný týden
zdroj: Bungie

S novou sezónou Marathonu přichází i bezplatný týden

PC PlayStation 5 Xbox Series

28. 5. 2026 11:39 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

První ukázka na druhou sezónu extrakční střílečky Marathon vzbudila zvědavost a přislíbila zajímavé směřování. S jejím vydáním zároveň proběhne reset postav, což je ale ideální příležitostí k tomu, aby ke hře usedli nováčci. Uvědomuje si to i Bungie, které si připravilo zajímavou akci.

Při spuštění sezóny 2. června hra otevře brány úplně všem hráčům. Zájemci se tak budou moci zdarma pustit do místních intenzivních výprav, a to po dobu celého jednoho týdne do 9. června. Akce proběhne na všech platformách, kam patří PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Jde samozřejmě o pokračování snah týmu nalákat k Marathonu další lidi, jelikož hráčská základna není tak velká, jak by si představovali oni i majitelé ze Sony. I proto je aktuálně budoucnost studia nejistá a už teď oznámilo, že se rozloučí s několika svými zaměstnanci.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi střílečka reboot pvp
Zdroje:
Bungie
Hry:
Marathon
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
Civilization VII - Test of Time Update
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války

Nejnovější články