S novou sezónou Marathonu přichází i bezplatný týden

První ukázka na druhou sezónu extrakční střílečky Marathon vzbudila zvědavost a přislíbila zajímavé směřování. S jejím vydáním zároveň proběhne reset postav, což je ale ideální příležitostí k tomu, aby ke hře usedli nováčci. Uvědomuje si to i Bungie, které si připravilo zajímavou akci.
Při spuštění sezóny 2. června hra otevře brány úplně všem hráčům. Zájemci se tak budou moci zdarma pustit do místních intenzivních výprav, a to po dobu celého jednoho týdne do 9. června. Akce proběhne na všech platformách, kam patří PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Jde samozřejmě o pokračování snah týmu nalákat k Marathonu další lidi, jelikož hráčská základna není tak velká, jak by si představovali oni i majitelé ze Sony. I proto je aktuálně budoucnost studia nejistá a už teď oznámilo, že se rozloučí s několika svými zaměstnanci.