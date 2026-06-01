Rukodělná adventura Out of Words se posouvá na příští rok

Out of Words byla bezpochyby jednou z her, která mě na loňských The Game Awards zaujala nejvíce. Brilantní stop-motion animace s reálnými loutkami ve stylu animačního studia Laika slibuje další z neotřelých zážitků, na který si ale musíme počkat.
Sice se očekávalo, že lákavý projekt vyjde v průběhu letošního roku, ale nakonec dánští vývojáři posouvají vydání na začátek toho příštího. Krátké oznámení coby důvod odkladu uvádí potřebu více času, kterého tento náročný projekt vyžaduje opravdu hodně. Tvůrci chtějí podchytit každý detail, aby fanoušci při vydání nebyli zklamaní.
A Message from the Team:— Out of Words (@outofwordsgame) May 27, 2026
Good things take time, and we need just a little bit more to get Out of Words molded into the shape we want it to be. Thank you for your patience while we continue crafting the game with love and care! pic.twitter.com/fD7iCvIxx8
Jelikož tým slibuje, že brzy přijdou s dalšími detaily, není vyloučená přítomnost Out of Words na Summer Game Festu či jiné konferenci pořádané v následujících dnech.