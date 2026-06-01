Rukodělná adventura Out of Words se posouvá na příští rok
PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

1. 6. 2026 14:15 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Out of Words byla bezpochyby jednou z her, která mě na loňských The Game Awards zaujala nejvíce. Brilantní stop-motion animace s reálnými loutkami ve stylu animačního studia Laika slibuje další z neotřelých zážitků, na který si ale musíme počkat.

Sice se očekávalo, že lákavý projekt vyjde v průběhu letošního roku, ale nakonec dánští vývojáři posouvají vydání na začátek toho příštího. Krátké oznámení coby důvod odkladu uvádí potřebu více času, kterého tento náročný projekt vyžaduje opravdu hodně. Tvůrci chtějí podchytit každý detail, aby fanoušci při vydání nebyli zklamaní.

Jelikož tým slibuje, že brzy přijdou s dalšími detaily, není vyloučená přítomnost Out of Words na Summer Game Festu či jiné konferenci pořádané v následujících dnech.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
