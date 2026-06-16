Rozjedete Gears of War: E-Day? Možná bude čas na upgrade
zdroj: The Coalition

Rozjedete Gears of War: E-Day? Možná bude čas na upgrade

PC Xbox Series

16. 6. 2026 11:12 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Gears of War: E-Day odhalilo oficiální hardwarové požadavky pro PC a pro část hráčů to nemusí být úplně příjemné čtení. Největší pozornost budí nejen požadovaná grafická karta, ale také obří nároky na úložiště. Překvapením je minimální doporučená grafika. Vývojáři uvádějí jako minimum například NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 6600 nebo Intel Arc A580.

To znamená, že populární generace NVIDIA GeForce GTX 10 Series pravděpodobně nebude oficiálně podporována. Hráči s kartami jako GTX 1060 nebo GTX 1070, které stále používá velké množství lidí, tak možná budou muset začít uvažovat o upgradu. Na druhou stranu jde v dnešní době opravdu spíše už o muzejní kousky.

zdroj: Microsoft

Důvodem mohou být pokročilé grafické technologie včetně ray tracingu, který by mohl být pevně zakomponovaný do renderovacího systému hry. Doporučená konfigurace má pak vypadat následovně: procesor AMD Ryzen 5 5600 nebo Intel Core i5-11600K, paměť 16 GB RAM, grafika RTX 3060 Ti, RTX 5060, RX 6700, RX 9060 XT nebo Arc B580, místo na SSD 130 GB.

Právě požadovaných 130 GB je druhým velkým tématem. V době, kdy velikosti her neustále rostou, nejde o rekord, ale stále patří mezi větší instalace na trhu. Pozitivní zprávou naopak je, že doporučené požadavky nejsou nijak extrémní. Kdo vlastní střední třídu grafických karet z posledních několika let, měl by si s hrou poradit bez větších problémů.

Gears of War: E-Day vyjde 6. října na PC a Xbox Series X/S, verze pro PS5 byla těsně před Xbox Gaming Showcase zrušena.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi střílečka prequel
Zdroje:
Microsoft
Hry:
Gears of War: E-Day
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Fable – Showcase 2026
Fable – Showcase 2026
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení
Star Wars Zero Company - Gameplay Trailer
Star Wars Zero Company - Gameplay Trailer

Nejnovější články