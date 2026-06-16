Rozjedete Gears of War: E-Day? Možná bude čas na upgrade

Gears of War: E-Day odhalilo oficiální hardwarové požadavky pro PC a pro část hráčů to nemusí být úplně příjemné čtení. Největší pozornost budí nejen požadovaná grafická karta, ale také obří nároky na úložiště. Překvapením je minimální doporučená grafika. Vývojáři uvádějí jako minimum například NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 6600 nebo Intel Arc A580.
To znamená, že populární generace NVIDIA GeForce GTX 10 Series pravděpodobně nebude oficiálně podporována. Hráči s kartami jako GTX 1060 nebo GTX 1070, které stále používá velké množství lidí, tak možná budou muset začít uvažovat o upgradu. Na druhou stranu jde v dnešní době opravdu spíše už o muzejní kousky.
Důvodem mohou být pokročilé grafické technologie včetně ray tracingu, který by mohl být pevně zakomponovaný do renderovacího systému hry. Doporučená konfigurace má pak vypadat následovně: procesor AMD Ryzen 5 5600 nebo Intel Core i5-11600K, paměť 16 GB RAM, grafika RTX 3060 Ti, RTX 5060, RX 6700, RX 9060 XT nebo Arc B580, místo na SSD 130 GB.
Právě požadovaných 130 GB je druhým velkým tématem. V době, kdy velikosti her neustále rostou, nejde o rekord, ale stále patří mezi větší instalace na trhu. Pozitivní zprávou naopak je, že doporučené požadavky nejsou nijak extrémní. Kdo vlastní střední třídu grafických karet z posledních několika let, měl by si s hrou poradit bez větších problémů.
Gears of War: E-Day vyjde 6. října na PC a Xbox Series X/S, verze pro PS5 byla těsně před Xbox Gaming Showcase zrušena.