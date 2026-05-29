RollerCoaster Tycoon dostává update na Switch 2 s ovládáním myší a vyšším rozlišením

Atari oznámilo speciální Nintendo Switch 2 verzi RollerCoaster Tycoon Classic – a dostupná je okamžitě. Nová edice přináší hlavně podporu ovládání myší a vyšší rozlišení, což je pro manažerskou klasiku poměrně zásadní vylepšení. Majitelé původní Switch verze navíc nemusí kupovat celou hru znovu, Atari nabízí upgrade za přibližně pět eur. Samostatná Switch 2 verze pak stojí zhruba třicet eur.
RollerCoaster Tycoon Classic kombinuje obsah legendárních PC hitů RollerCoaster Tycoon a RollerCoaster Tycoon 2 z let 1999 a 2001. Dohromady nabízí 95 scénářů z původních her i rozšíření plus několik modernějších úprav kvality. Switch verze z roku 2024 si přitom vedla poměrně dobře, i když hráči tehdy kritizovali absenci dotykového ovládání. To Atari později doplnilo updatem spolu s dalšími nastaveními pro ovládání a vizuál.