RollerCoaster Tycoon dostává update na Switch 2 s ovládáním myší a vyšším rozlišením
29. 5. 2026 9:44 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Atari oznámilo speciální Nintendo Switch 2 verzi RollerCoaster Tycoon Classic – a dostupná je okamžitě. Nová edice přináší hlavně podporu ovládání myší a vyšší rozlišení, což je pro manažerskou klasiku poměrně zásadní vylepšení. Majitelé původní Switch verze navíc nemusí kupovat celou hru znovu, Atari nabízí upgrade za přibližně pět eur. Samostatná Switch 2 verze pak stojí zhruba třicet eur.

RollerCoaster Tycoon Classic kombinuje obsah legendárních PC hitů RollerCoaster Tycoon a RollerCoaster Tycoon 2 z let 1999 a 2001. Dohromady nabízí 95 scénářů z původních her i rozšíření plus několik modernějších úprav kvality. Switch verze z roku 2024 si přitom vedla poměrně dobře, i když hráči tehdy kritizovali absenci dotykového ovládání. To Atari později doplnilo updatem spolu s dalšími nastaveními pro ovládání a vizuál.

Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
