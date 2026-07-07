Roguelite střílečka Saros dostává bezplatnou zkušební verzi, má to ale drobný háček
zdroj: Housemarque

Roguelite střílečka Saros dostává bezplatnou zkušební verzi, má to ale drobný háček

PlayStation 5

7. 7. 2026 12:09 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Saros
Saros
Saros
Galerie

Studio Housemarque své akční roguelite střílečce Saros připravilo novou zkušební verzi, která umožní odehrát přibližně dvě a půl hodiny z plné hry. Háček spočívá v tom, že trial není dostupný všem majitelům PlayStationu 5, ale pouze předplatitelům nejvyšší úrovně služby PlayStation Plus Premium.

Saros
Recenze
Saros – recenze akčního baletu

Novinka od autorů oceňovaného Returnalu si sice v recenzích vysloužila pozitivní verdikty, podle zákulisních informací ale značně zaostává v prodejích za svým předchůdcem. Svou roli mohou hrát vysoká cena hry i obecně opatrnější utrácení hráčů. Housemarque si však z pomalejšího rozjezdu těžkou hlavu nedělá a připomíná, že si podobnou cestou prošel i Returnal, který si publikum získával postupně, a slibuje další úpravy i obsah, který má frenetický boj o přežití na planetě Carcosa dál rozvinout.

Smarty.cz
Tagy:
akční third person roguelite
Zdroje:
Housemarque
Hry:
Saros
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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