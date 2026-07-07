Roguelite střílečka Saros dostává bezplatnou zkušební verzi, má to ale drobný háček

Studio Housemarque své akční roguelite střílečce Saros připravilo novou zkušební verzi, která umožní odehrát přibližně dvě a půl hodiny z plné hry. Háček spočívá v tom, že trial není dostupný všem majitelům PlayStationu 5, ale pouze předplatitelům nejvyšší úrovně služby PlayStation Plus Premium.
Novinka od autorů oceňovaného Returnalu si sice v recenzích vysloužila pozitivní verdikty, podle zákulisních informací ale značně zaostává v prodejích za svým předchůdcem. Svou roli mohou hrát vysoká cena hry i obecně opatrnější utrácení hráčů. Housemarque si však z pomalejšího rozjezdu těžkou hlavu nedělá a připomíná, že si podobnou cestou prošel i Returnal, který si publikum získával postupně, a slibuje další úpravy i obsah, který má frenetický boj o přežití na planetě Carcosa dál rozvinout.