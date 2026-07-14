Roguelite strategie The King is Watching míří i na konzole

Úspěšná roguelite strategie The King is Watching míří na konzole. Vydavatel tinyBuild a vývojářské studio Hypnohead oznámily, že hra vyjde 29. července na PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch. Na Steamu je hra dostupná už od července 2025.
The King is Watching kombinuje budování království s roguelite prvky a přináší netradiční herní mechaniku založenou na králově pozornosti. Právě pohled panovníka rozhoduje o tom, které budovy budou v danou chvíli pracovat. Když se král dívá na pole, rolníci sklízí úrodu. Jakmile obrátí pozornost jinam, produkce se zastaví. Hráči tak musí neustále rozhodovat, zda se soustředí na získávání surovin, výcvik armády nebo rozvoj magie.