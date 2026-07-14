Roguelite strategie The King is Watching míří i na konzole
zdroj: tinyBuild

Roguelite strategie The King is Watching míří i na konzole

PC Switch PlayStation 5 Xbox Series

14. 7. 2026 15:27 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Úspěšná roguelite strategie The King is Watching míří na konzole. Vydavatel tinyBuild a vývojářské studio Hypnohead oznámily, že hra vyjde 29. července na PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch. Na Steamu je hra dostupná už od července 2025.

The King is Watching
The King is Watching
The King is Watching
Galerie

The King is Watching kombinuje budování království s roguelite prvky a přináší netradiční herní mechaniku založenou na králově pozornosti. Právě pohled panovníka rozhoduje o tom, které budovy budou v danou chvíli pracovat. Když se král dívá na pole, rolníci sklízí úrodu. Jakmile obrátí pozornost jinam, produkce se zastaví. Hráči tak musí neustále rozhodovat, zda se soustředí na získávání surovin, výcvik armády nebo rozvoj magie.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy indie hra
Zdroje:
tinyBuild
Hry:
The King is Watching
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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