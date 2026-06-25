Rogue Trader slaví dva miliony prodaných kopií fyzickou verzí pro konzole

Máme radost, Vincente? Máme radost! Vynikající RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader slaví dosažení krásného prodejního milníku 2 milionů prodaných kopií napříč platformami. Vzhledem k relativně úzkému zaměření hry jde o úspěch, který akorát podtrhuje její kvality.
Kromě libého oznámení si Owlcat Games připravili i malý dárek, zaměřený konkrétně na konzolové hráče. Na 15. října se chystá vydání fyzické edice Voidfarer pro PlayStation 5 a Nintendo Switch 2. Celkově s ní dostanete krásných 130 hodin obsahu, protože kromě základu obsahuje rovněž sezónní propustku, digitální artbook, soundtrack a několik dalších bonusů.
Fyzická edice vzniká ve spolupráci se Silver Lining, který PS5 variantu cení na 1 482 korun, zatímco hybridní konzole ji má o něco dražší a vyjde vás na 1 729 korun.
Zároveň studio zjevně poslouchá fanoušky, protože po pondělním vydání aktualizace, která přidala do hry launcher, ho hned další den odstranilo, jelikož se nesetkal s vřelým přijetím. Tým aktuálně přehodnocuje situaci a sice není vyloučené, že se časem do hry vrátí, ačkoliv zřejmě ve značně upravené podobě.