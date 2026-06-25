Rogue Trader slaví dva miliony prodaných kopií fyzickou verzí pro konzole
zdroj: Owlcat Games

Rogue Trader slaví dva miliony prodaných kopií fyzickou verzí pro konzole

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

25. 6. 2026 14:28 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Máme radost, Vincente? Máme radost! Vynikající RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader slaví dosažení krásného prodejního milníku 2 milionů prodaných kopií napříč platformami. Vzhledem k relativně úzkému zaměření hry jde o úspěch, který akorát podtrhuje její kvality.

Kromě libého oznámení si Owlcat Games připravili i malý dárek, zaměřený konkrétně na konzolové hráče. Na 15. října se chystá vydání fyzické edice Voidfarer pro PlayStation 5 a Nintendo Switch 2. Celkově s ní dostanete krásných 130 hodin obsahu, protože kromě základu obsahuje rovněž sezónní propustku, digitální artbook, soundtrack a několik dalších bonusů.

Warhammer 40,000: Rogue Trader – 2 miliony zdroj: Owlcat Games

Fyzická edice vzniká ve spolupráci se Silver Lining, který PS5 variantu cení na 1 482 korun, zatímco hybridní konzole ji má o něco dražší a vyjde vás na 1 729 korun.

Zároveň studio zjevně poslouchá fanoušky, protože po pondělním vydání aktualizace, která přidala do hry launcher, ho hned další den odstranilo, jelikož se nesetkal s vřelým přijetím. Tým aktuálně přehodnocuje situaci a sice není vyloučené, že se časem do hry vrátí, ačkoliv zřejmě ve značně upravené podobě.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi RPG tahová Warhammer 40,000
Zdroje:
Owlcat Games
Hry:
Warhammer 40,000: Rogue Trader
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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