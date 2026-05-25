Rocket League bude první hrou na Unreal Enginu 6
zdroj: tisková zpráva

25. 5. 2026 11:22 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Během víkendu proběhla esportovní událost Rocket League Championship Series 2026: Paris Major, kde se nejen utkali přední hráči automobilového fotbalu, ale také se poodhalila velmi zajímavá budoucnost hry.

Studio Psyonix ku příležitosti akce namlsalo fanoušky ukázkou nové éry titulu, který v budoucnu přejde na Unreal Engine 6. Díky oznámení doprovázenému prvním střípkem v pohybu se Rocket League stalo první oficiálně potvrzenou hrou, která bude využívat služby nové generace této technologie.

Nicméně stále jde o poměrně vzdálenou budoucnost. Verze 5.9 na aktuálním Unreal Enginu 5 by měla dorazit v zimě, dá se tedy očekávat, že Unreal Engine 6 vyjde nejdříve v létě příštího roku. Jiné odhady pak mluví dokonce o konci příštího roku, případně začátku 2028. Zároveň by asi bylo bláhové počítat s tím, že zrovna Rocket League bude krásně prezentovat všechna vylepšení nové generace. Toto prvenství hře ale už nic nevezme.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
