Rocket League bude první hrou na Unreal Enginu 6

Během víkendu proběhla esportovní událost Rocket League Championship Series 2026: Paris Major, kde se nejen utkali přední hráči automobilového fotbalu, ale také se poodhalila velmi zajímavá budoucnost hry.
Studio Psyonix ku příležitosti akce namlsalo fanoušky ukázkou nové éry titulu, který v budoucnu přejde na Unreal Engine 6. Díky oznámení doprovázenému prvním střípkem v pohybu se Rocket League stalo první oficiálně potvrzenou hrou, která bude využívat služby nové generace této technologie.
Nicméně stále jde o poměrně vzdálenou budoucnost. Verze 5.9 na aktuálním Unreal Enginu 5 by měla dorazit v zimě, dá se tedy očekávat, že Unreal Engine 6 vyjde nejdříve v létě příštího roku. Jiné odhady pak mluví dokonce o konci příštího roku, případně začátku 2028. Zároveň by asi bylo bláhové počítat s tím, že zrovna Rocket League bude krásně prezentovat všechna vylepšení nové generace. Toto prvenství hře ale už nic nevezme.