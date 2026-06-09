Retro zeldovina Mina the Hollower prodala přes půl milionu kopií
zdroj: Yacht Club Games

Retro zeldovina Mina the Hollower prodala přes půl milionu kopií

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9. 6. 2026 7:56 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Mina the Hollower eviduje skvělý start. Studio Yacht Club Games oznámilo, že hra během prvního měsíce od vydání překonala hranici 500 tisíc prodaných kopií. Pro tým jde o mimořádně důležitý milník. Už před vydáním totiž zakladatel studia Sean Velasco otevřeně přiznával, že Mina The Hollower představuje pro firmu projekt typu „buď, anebo“. Úspěch hry měl rozhodnout o dalším směřování studia.

Mina the Hollower
Mina the Hollower
Mina the Hollower
Galerie

Yacht Club Games ve svém oznámení poděkovalo hráčům za podporu, streamy, recenze i šíření povědomí o hře. Právě hranice 500 tisíc kopií byla přitom interně považována za bod, který by zajistil finanční stabilitu projektu. Úspěch nepřichází jen na obchodní frontě. Mina the Hollower se zároveň zařadilo mezi nejlépe hodnocené hry roku 2026 a potvrzuje, že tvůrci Shovel Knighta mají stále mimořádně silný cit pro retro inspirované projekty.

Po půl milionu prodaných kopií za jediný měsíc navíc vypadá milionová hranice mnohem reálněji než kdykoliv předtím.

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Tagy:
retro RPG akce 8bitová grafika
Zdroje:
Yacht Club Games
Hry:
Mina the Hollower
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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