Retro zeldovina Mina the Hollower prodala přes půl milionu kopií

Mina the Hollower eviduje skvělý start. Studio Yacht Club Games oznámilo, že hra během prvního měsíce od vydání překonala hranici 500 tisíc prodaných kopií. Pro tým jde o mimořádně důležitý milník. Už před vydáním totiž zakladatel studia Sean Velasco otevřeně přiznával, že Mina The Hollower představuje pro firmu projekt typu „buď, anebo“. Úspěch hry měl rozhodnout o dalším směřování studia.
Yacht Club Games ve svém oznámení poděkovalo hráčům za podporu, streamy, recenze i šíření povědomí o hře. Právě hranice 500 tisíc kopií byla přitom interně považována za bod, který by zajistil finanční stabilitu projektu. Úspěch nepřichází jen na obchodní frontě. Mina the Hollower se zároveň zařadilo mezi nejlépe hodnocené hry roku 2026 a potvrzuje, že tvůrci Shovel Knighta mají stále mimořádně silný cit pro retro inspirované projekty.
Po půl milionu prodaných kopií za jediný měsíc navíc vypadá milionová hranice mnohem reálněji než kdykoliv předtím.