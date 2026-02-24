Retro Pokémoni jsou na špici předobjednávek
24. 2. 2026 10:15 | autor: Jakub Malchárek

Klasika z éry Game Boy Advance ještě ani nevyšla a už dobývá žebříčky. Pokémon FireRed a LeafGreen se po překvapivém oznámení vracejí na Nintendo Switch 27. února 2026 a předobjednávky už teď dominují Nintendo eShopu. Po spuštění předobjednávek se FireRed a LeafGreen vyšplhaly na vrchol žebříčků eShopu v USA, Velké Británii, Japonsku i Austrálii. V čele je momentálně FireRed, zatímco LeafGreen drží druhou příčku.

Nintendo potvrdilo, že jde o věrné verze původních vydání, doplněné o moderní řešení pro původní propojovací funkce. Hry budou kompatibilní s Pokémon Home a podporují také funkci GameChat na Switchi. Zároveň ale Nintendo upozornilo, že jde o výjimečný krok u příležitosti 30. výročí značky Pokémon.

Jakub Malchárek
