Retro Pokémoni jsou na špici předobjednávek

Klasika z éry Game Boy Advance ještě ani nevyšla a už dobývá žebříčky. Pokémon FireRed a LeafGreen se po překvapivém oznámení vracejí na Nintendo Switch 27. února 2026 a předobjednávky už teď dominují Nintendo eShopu. Po spuštění předobjednávek se FireRed a LeafGreen vyšplhaly na vrchol žebříčků eShopu v USA, Velké Británii, Japonsku i Austrálii. V čele je momentálně FireRed, zatímco LeafGreen drží druhou příčku.
Nintendo potvrdilo, že jde o věrné verze původních vydání, doplněné o moderní řešení pro původní propojovací funkce. Hry budou kompatibilní s Pokémon Home a podporují také funkci GameChat na Switchi. Zároveň ale Nintendo upozornilo, že jde o výjimečný krok u příležitosti 30. výročí značky Pokémon.