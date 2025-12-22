Resident Evil Showcase slibuje nové záběry z Requiem i oslavy 30 let série
22. 12. 2025 11:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Už jste jako na trní a nemůžete se dočkat, až se konečně ponoříte do zatím skvěle vypadajícího hororu Resident Evil Requiem? Capcom naštěstí ví, jak vám čekání zpříjemnit, a hned na začátku příštího roku chystá Resident Evil Showcase.

Během prezentace se s jistotou dočkáme nových záběrů z hraní, kdy je velmi pravděpodobné, že se tentokrát zaměří na Leona S. Kennedyho, který byl pro devítku nedávno oficiálně potvrzen. Showcase by ale neměla stát jen na jedné hře. Série totiž příští rok oslaví 30. výročí, takže lze očekávat i další oznámení a možná náznaky toho, kam se značka vydá v budoucnu.

Na pomyslnou bingo kartičku si přidejte třeba první ukázku z nové filmové adaptace natáčené v Praze, nebo s trochou štěstí i další remaky. Mezi nejčastěji skloňované patří dlouhodobě spekulovaný Resident Evil Code: Veronica. Kdy konkrétně Resident Evil Showcase proběhne, není jasné, nicméně se krátce na internetu objevilo datum 2. ledna 2026, které by mohlo naznačovat start nového roku ve znamení hororu.

Samotný Resident Evil Requiem vyjde 27. února na všechny hlavní herní platformy. Na The Game Awards se uvedl další působivou ukázkou, která jen vyšponovala očekávání.

