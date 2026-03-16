Resident Evil Requiem už sbírá rekordy v rámci série

16. 3. 2026 10:20 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Capcom má dvě neochvějně platinové série, které si bude vydržovat snad až do konce věků. Jednou z nich je Monster Hunter, druhou hororový Resident Evil, který i s novým dílem Requiem úspěšně rozbil bank a společnosti přinesl mnoho důvodů k radosti.

Kromě fenomenální kritické a fanouškovské odezvy už přepočítává krásných 6 milionů prodaných kusů, čímž se poměrně spolehlivě stal nejrychleji prodávaným dílem série, čemuž odpovídá i fakt, že prvních 5 milionů zvládl za pouhých pět dní. Předchozím rekordmanem byl remake Resident Evilu 4, který zvládl za první týden prodat 4,5 milionu kopií.

Pokud to půjde takhle dále, existuje reálná šance, že novinka poslednímu remaku uzme rovněž rekord v dosažení mety 10 milionů prodaných kopií, na který se dostala po zhruba dvou letech.

Už za pár dní navíc společnost oslaví 30. výročí značky, během čehož se mohou fanoušci těšit na orchestrální koncerty v Japonsku, Americe i Evropě, ale také na spojení Universal Studios a nového dílu.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
