Resident Evil Requiem přidává fotografický režim
zdroj: Capcom

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

27. 3. 2026 14:20 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Galerie

Resident Evil Requiem je skvělým dalším dílem série, které ani po letech nepadá řetěz. Dokáže strašit i bavit akcí s vysokorozpočtovou prezentací. Novinka zkrátka vypadá nadmíru hezky, takže vás asi potěší, že Capcom do ní konečně přidal i foto mód.

Fotografický režim obsahuje řadu možností pro dodatečnou úpravu scény různými efekty, filtry a pózami. Nechybí ani trochu přehnané samolepky, abyste mohli zachytit věru originální momentky, na jaké byste během normálního hraní nemohli narazit.

Cvakání snímků ale není jedinou novinkou, bezplatná aktualizace k němu přihazuje i opravy některých otravných bugů, mezi nimiž bylo i pár překlepů v lokalizacích a nesnáze u některých verzí grafických ovladačů na PC.

Smarty.cz
Tagy:
apokalypsa zombie horor resident evil
Zdroje:
Capcom
Hry:
Resident Evil Requiem
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Nejnovější články