Resident Evil Requiem přidává fotografický režim

Resident Evil Requiem je skvělým dalším dílem série, které ani po letech nepadá řetěz. Dokáže strašit i bavit akcí s vysokorozpočtovou prezentací. Novinka zkrátka vypadá nadmíru hezky, takže vás asi potěší, že Capcom do ní konečně přidal i foto mód.
Fotografický režim obsahuje řadu možností pro dodatečnou úpravu scény různými efekty, filtry a pózami. Nechybí ani trochu přehnané samolepky, abyste mohli zachytit věru originální momentky, na jaké byste během normálního hraní nemohli narazit.
A new Resident Evil Requiem patch is out now, including the following:— Resident Evil (@RE_Games) March 27, 2026
? Photo Mode
? Bug fixes
?Localization fixes
? Character expression tweaks in certain scenes
? PC only: fixed certain crashes, and visual issues on some GPU drivers
Cvakání snímků ale není jedinou novinkou, bezplatná aktualizace k němu přihazuje i opravy některých otravných bugů, mezi nimiž bylo i pár překlepů v lokalizacích a nesnáze u některých verzí grafických ovladačů na PC.