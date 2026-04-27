Resident Evil Requiem potichu slaví další milník

Zhruba před měsícem Capcom sdílel, že se Resident Evil Requiem stal rekordmanem série a nejrychlejším dílem, který dokázal dosáhnout na krásných 6 milionů prodaných kusů. Jak to ale vypadá, vystrašená Grace a ostřílený Leon potichu lezou ještě výše.
Na Instagramu se objevila fotka, kde tým slaví 7 milionů prodaných kusů. Šlo sice o interní oslavy, ale to neznamená, že nebyly pompézní. Součástí byly dva obří dorty vyhotovené ve stylu obou hlavních protagonistů. Nevím jak vy, ale já bych se do té Leonovy čokoládové nádhery s chutí pustil.
Resident Evil Requiem se tak ve vydavatelství už dva měsíce po vydání zapsal na 15. příčku nejlépe prodávaných titulů historie, přičemž ze svých starších bratříčků má nejblíže na dostřel Resident Evil 5 s 10 miliony. Když mu nastavené tempo vydrží, může za několik měsíců oslavovat vstup do nejlepší desítky a za nějakou dobu i dost možná zaútočit na Resident Evil Village s 13,5 milionu prodaných kusů na kontě, potažmo třeba i na rekordní Resident Evil 2 s 16,8 milionu.