Resident Evil Requiem dostal divoký režim Leon Must Die Forever
11. 5. 2026 13:24 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Ještě než Resident Evil Requiem dostane přislíbené příběhové rozšíření, vydal Capcom bezplatnou aktualizaci, jejímž středobodem je akční minihra Leon Must Die Forever, kde se zbraně rozhodně nezastaví.

Leon se v ní musí probít hordami monster skrze různé lokace až k závěrečnému bossovi. Pořadí lokací je proměnlivé s každým pokusem, přičemž vždy máte pouze omezený čas k jeho dokončení. Na výběr bude řada obtížností, abyste si mohli důkladně otestovat své dovednosti, které si navíc postupně vylepšujete všemožnými posilovači.

Do akce vyrazíte po dokončení příběhu, jelikož v režimu narazíte na různorodé nepřátele a společnost nechce, abyste si je dopředu vyzradili. Jde nicméně o jediný vklad, který musíte předběžně udělat, abyste se do boje o holý život mohli pustit.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
