Remaster Final Fantasy X/X-2 vyjde i na Switchi 2. S jedním nepříjemným omezením
zdroj: tisková zpráva

Remaster Final Fantasy X/X-2 vyjde i na Switchi 2. S jedním nepříjemným omezením

10. 6. 2026 11:20 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster dostane samostatnou verzi pro Nintendo Switch 2. Kolekce dorazí už 23. července 2026. Soubor obsahuje Final Fantasy X z roku 2001 a jeho přímé pokračování Final Fantasy X-2. Přestože jde o jednu z nejstarších moderních remasterovaných kolekcí Square Enix, firma se rozhodla připravit speciální Switch 2 edici.

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Recenze
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster - recenze

Technicky nepůjde o žádnou revoluci. Nová verze nabídne stejné funkce, které už znají hráči z ostatních platforem: kompletně přepracované HD modely postav, nepřátel i prostředí, remasterovaný soundtrack, obsah z International verzí obou her, zrychlený režim, možnost vypnutí náhodných soubojů a další quality-of-life úpravy.

Podle informací na eShopu nebude možné přenést uložené pozice mezi verzí pro původní Nintendo Switch a novou verzí pro Switch 2. Hráči, kteří už mají na starší konzoli rozehranou hru, tak budou muset začít úplně od začátku.

Smarty.cz
Zdroje:
Square Enix
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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