Remaster Final Fantasy X/X-2 vyjde i na Switchi 2. S jedním nepříjemným omezením

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster dostane samostatnou verzi pro Nintendo Switch 2. Kolekce dorazí už 23. července 2026. Soubor obsahuje Final Fantasy X z roku 2001 a jeho přímé pokračování Final Fantasy X-2. Přestože jde o jednu z nejstarších moderních remasterovaných kolekcí Square Enix, firma se rozhodla připravit speciální Switch 2 edici.
Technicky nepůjde o žádnou revoluci. Nová verze nabídne stejné funkce, které už znají hráči z ostatních platforem: kompletně přepracované HD modely postav, nepřátel i prostředí, remasterovaný soundtrack, obsah z International verzí obou her, zrychlený režim, možnost vypnutí náhodných soubojů a další quality-of-life úpravy.
Podle informací na eShopu nebude možné přenést uložené pozice mezi verzí pro původní Nintendo Switch a novou verzí pro Switch 2. Hráči, kteří už mají na starší konzoli rozehranou hru, tak budou muset začít úplně od začátku.