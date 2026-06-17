Remaster Final Fantasy Tactics dostává obří vylepšení v balíku Enhanced
zdroj: Square Enix

Remaster Final Fantasy Tactics dostává obří vylepšení v balíku Enhanced

PlayStation 4 PC Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

17. 6. 2026 12:06 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
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Square Enix vydalo velkou aktualizaci 1.5.0 pro Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. Balík s názvem Enhanced přidává několik dlouho požadovaných funkcí včetně režimu New Game+.

Největší novinkou je právě možnost znovu projít celou hru s přeneseným postupem z předchozího dokončeného hraní. Hráči si tak mohou ponechat úrovně jednotek, vybavení i další získaná data a pustit se do nové kampaně bez nutnosti začínat úplně od nuly.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Novinky
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles nabídne retro i moderní režim

Aktualizace přidává také systém Zodiac Compatibility, který umožňuje přímo ve statistikách postavy zobrazit znamení zvěrokruhu a kompatibilitu s ostatními jednotkami. Tento systém hrál v původním Final Fantasy Tactics důležitou roli při výpočtech vztahů, poškození i účinnosti některých schopností.

Vývojáři zároveň upravili řadu prvků uživatelského rozhraní. Přibylo také několik nových voleb v nastavení. Hráči si mohou například aktivovat automatické pokračování dialogů v cutscénách. Součástí aktualizace jsou rovněž drobné úpravy textů, vylepšení zvukových efektů, opravy chyb a celkové zvýšení stability hry.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles je aktuálně dostupné na PS5, Xboxu Series X/S, Switchi 1 a 2, PS4 a PC.

Smarty.cz
Tagy:
RPG remaster tahové
Zdroje:
Square Enix
Hry:
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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