Remaster Final Fantasy Tactics dostává obří vylepšení v balíku Enhanced

Square Enix vydalo velkou aktualizaci 1.5.0 pro Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. Balík s názvem Enhanced přidává několik dlouho požadovaných funkcí včetně režimu New Game+.
Největší novinkou je právě možnost znovu projít celou hru s přeneseným postupem z předchozího dokončeného hraní. Hráči si tak mohou ponechat úrovně jednotek, vybavení i další získaná data a pustit se do nové kampaně bez nutnosti začínat úplně od nuly.
Aktualizace přidává také systém Zodiac Compatibility, který umožňuje přímo ve statistikách postavy zobrazit znamení zvěrokruhu a kompatibilitu s ostatními jednotkami. Tento systém hrál v původním Final Fantasy Tactics důležitou roli při výpočtech vztahů, poškození i účinnosti některých schopností.
Vývojáři zároveň upravili řadu prvků uživatelského rozhraní. Přibylo také několik nových voleb v nastavení. Hráči si mohou například aktivovat automatické pokračování dialogů v cutscénách. Součástí aktualizace jsou rovněž drobné úpravy textů, vylepšení zvukových efektů, opravy chyb a celkové zvýšení stability hry.
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles je aktuálně dostupné na PS5, Xboxu Series X/S, Switchi 1 a 2, PS4 a PC.