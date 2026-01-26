Remaster Dynasty Warriors 3 se odkládá na neurčito
zdroj: Koei Tecmo

Remaster Dynasty Warriors 3 se odkládá na neurčito

PC Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

26. 1. 2026 15:10 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Nová zpráva o Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered navazuje na sympatické zářijové představení moderní předělávky smutnější zprávou o odkladu. Původně měla vylepšená verze na Unreal Enginu 5 dorazit už 19. března. O konkrétní datum vydání teď ale přišla a žádný nový termín zatím nedostala. Na platformách nadále svítí neurčitý letošní rok, konkrétní datum tým nicméně ozřejmí až později. Důvod k odkladu historické rubačky je jednoduchý, pro studio jde o první remaster série a chtějí naplnit očekávání. Aby to bylo možné, je třeba dodatečný čas.

Možná to zamrzí, ale nakonec je lepší, aby ikonické rubačky jednoho proti tisícům dostaly řádnou péči, aby si moderní hráči mohli připomenout, proč se trojka stala první hrou značky, která prodala milion kopií. Remaster vyjde rovnou s rozšířením Xtreme Legends s dalšími příběhy a sedmi postavami.

