Remaster Dynasty Warriors 3 se odkládá na neurčito

Nová zpráva o Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered navazuje na sympatické zářijové představení moderní předělávky smutnější zprávou o odkladu. Původně měla vylepšená verze na Unreal Enginu 5 dorazit už 19. března. O konkrétní datum vydání teď ale přišla a žádný nový termín zatím nedostala. Na platformách nadále svítí neurčitý letošní rok, konkrétní datum tým nicméně ozřejmí až později. Důvod k odkladu historické rubačky je jednoduchý, pro studio jde o první remaster série a chtějí naplnit očekávání. Aby to bylo možné, je třeba dodatečný čas.
The release date of “DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered”— KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) January 26, 2026
(PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch, and Windows PC via Steam®)
previously set for March 19th, 2026 has been changed.
The new release date will be announced at a later time.#DW3Remasterd… pic.twitter.com/z170DY3Gbk
Možná to zamrzí, ale nakonec je lepší, aby ikonické rubačky jednoho proti tisícům dostaly řádnou péči, aby si moderní hráči mohli připomenout, proč se trojka stala první hrou značky, která prodala milion kopií. Remaster vyjde rovnou s rozšířením Xtreme Legends s dalšími příběhy a sedmi postavami.