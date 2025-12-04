Remake Prince of Persia: Sands of Time na The Game Awards neuvidíme

Pokud jste doufali, že se na Prince of Persia: The Sands of Time Remake konečně podíváme na letošních The Game Awards, Ubisoft rovnou říká: Ne. Oficiální účet hry na sociálních sítích potvrdil, že se titul na ceremoniálu vůbec neukáže.
Sorry to disappoint, but can confirm Prince of Persia: The Sands of Time won't be at TGA this year ?— Prince of Persia™ (@princeofpersia) December 3, 2025
Zklamání je o to větší, že v posledních týdnech se objevovaly spekulace že by hra na TGA mohla být jedním z taháků. Naděje žila hlavně díky tomu, že vydání je stále plánováno na leden 2026.
Remake legendární akční adventury z roku 2003 má ovšem za sebou divoký vývoj. Projekt byl oznámen už v roce 2020, ale reakce fanoušků na prvotní podobu byla, mírně řečeno, vlažná. Ubisoft proto v roce 2022 vývoj restartoval a předal práce jinému studiu. Od té doby přichází novinky jen sporadicky a studio své kroky pečlivě dávkuje.