Remake Final Fantasy Tactics prodal za tři měsíce přes milion kopií
zdroj: Square Enix

PlayStation 4 PC PS4 Pro Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

6. 1. 2026 9:40 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Tahová strategie ze světa Ivalice má za sebou velmi povedený start. Square Enix oznámil, že fyzické a digitální prodeje Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles překonaly k 31. prosinci 2025 hranici jednoho milionu kusů. Na poměry taktických RPG jde o solidní výsledek, který potvrzuje, že o návrat této odnože série byl mezi hráči velký zájem.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Novinky
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles nabídne retro i moderní režim

Hra vyšla 30. září 2025 a zamířila prakticky na všechny současné platformy – PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch, Switch 2 i PC. Díky tomu si cestu k fanouškům našla napříč generacemi konzolí i mezi PC hráči. Producent Kazutojo Maehiro k tomu v oficiálním vyjádření poděkoval komunitě za příznivé přijetí a naznačil, že tým bere úspěch jako impulz do budoucna. Vývojáři podle něj zvažují další úpravy a aktualizace, které by hru nejen dál vylepšily, ale zároveň ji zpřístupnily ještě širšímu publiku.

Smarty.cz
RPG Final Fantasy (série) remaster tahové
Gematsu, Square Enix
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
