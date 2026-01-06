Remake Final Fantasy Tactics prodal za tři měsíce přes milion kopií

Tahová strategie ze světa Ivalice má za sebou velmi povedený start. Square Enix oznámil, že fyzické a digitální prodeje Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles překonaly k 31. prosinci 2025 hranici jednoho milionu kusů. Na poměry taktických RPG jde o solidní výsledek, který potvrzuje, že o návrat této odnože série byl mezi hráči velký zájem.
Hra vyšla 30. září 2025 a zamířila prakticky na všechny současné platformy – PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch, Switch 2 i PC. Díky tomu si cestu k fanouškům našla napříč generacemi konzolí i mezi PC hráči. Producent Kazutojo Maehiro k tomu v oficiálním vyjádření poděkoval komunitě za příznivé přijetí a naznačil, že tým bere úspěch jako impulz do budoucna. Vývojáři podle něj zvažují další úpravy a aktualizace, které by hru nejen dál vylepšily, ale zároveň ji zpřístupnily ještě širšímu publiku.