Remake Black Flag už má na kontě 3,5 milionu prodaných kopií

Assassin's Creed Black Flag Resynced je sympatickým návratem, který zas jednou připomněl, že Ubisoft minimálně dřív uměl dělat hry, které rozveselí masy. Moderní předělávka tak zvládla už během prvního dne prodat 2 miliony kopií, které se během 14 dnů povedlo rozmnožit na aktuálního 3,5 milionu.
Prodejní údaje potvrdil přímo Ubisoft ve své finanční zprávě za uplynulé čtvrtletí a jde v podstatě o jedinou statistikou, kterou se může vyloženě chlubit. Celkové příjmy společnosti totiž meziročně klesly o 9 % na 256 milionů eur. Výsledek je sice lepší než původní projekce, ale možná trochu zamrzí, že se o ně zasloužilo hlavně mobilní idle RPG Invincible: Guarding the Globe zasazené do oblíbeného komiksového světa.
Zbytek portfolia, kam patří třeba Rainbow Six Siege, podle spoluzakladatele Yvese Guillemota vykazuje očekávané výsledky, přičemž se krátce zmínil i o pokračující restrukturalizaci a s ní spojenými vyhazovy. Pomalu se po ní zhmotňují jednotlivé kreativní domy, které mají značky vést vstříc méně depresivní budoucnosti.
Právě silné výsledky Assassin's Creed Black Flag Resynced, které spadá pod divizi Vantage Studios, má být jasnou ukázkou toho, že dokážou nadále tvořit úspěšná velká díla se silnou kritickou odezvou. Jako důkaz svého tvrzení Guillemot mimo jiné zmiňuje fakt, že je předělávka prý nejlépe přijatým dílem od původního Black Flag.