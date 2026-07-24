Remake Black Flag už má na kontě 3,5 milionu prodaných kopií
zdroj: Ubisoft

Remake Black Flag už má na kontě 3,5 milionu prodaných kopií

PC PlayStation 5 Xbox Series

24. 7. 2026 14:58 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Assassin's Creed Black Flag Resynced je sympatickým návratem, který zas jednou připomněl, že Ubisoft minimálně dřív uměl dělat hry, které rozveselí masy. Moderní předělávka tak zvládla už během prvního dne prodat 2 miliony kopií, které se během 14 dnů povedlo rozmnožit na aktuálního 3,5 milionu.

Prodejní údaje potvrdil přímo Ubisoft ve své finanční zprávě za uplynulé čtvrtletí a jde v podstatě o jedinou statistikou, kterou se může vyloženě chlubit. Celkové příjmy společnosti totiž meziročně klesly o 9 % na 256 milionů eur. Výsledek je sice lepší než původní projekce, ale možná trochu zamrzí, že se o ně zasloužilo hlavně mobilní idle RPG Invincible: Guarding the Globe zasazené do oblíbeného komiksového světa.

zdroj: Archiv

Zbytek portfolia, kam patří třeba Rainbow Six Siege, podle spoluzakladatele Yvese Guillemota vykazuje očekávané výsledky, přičemž se krátce zmínil i o pokračující restrukturalizaci a s ní spojenými vyhazovy. Pomalu se po ní zhmotňují jednotlivé kreativní domy, které mají značky vést vstříc méně depresivní budoucnosti.

Právě silné výsledky Assassin's Creed Black Flag Resynced, které spadá pod divizi Vantage Studios, má být jasnou ukázkou toho, že dokážou nadále tvořit úspěšná velká díla se silnou kritickou odezvou. Jako důkaz svého tvrzení Guillemot mimo jiné zmiňuje fakt, že je předělávka prý nejlépe přijatým dílem od původního Black Flag.

Smarty.cz
Tagy:
piráti remake taktická střílečka assassins creed akční adventura
Zdroje:
Ubisoft
Hry:
Rainbow Six Siege X Assassin's Creed Black Flag Resynced
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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