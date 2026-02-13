zdroj: Ubisoft

Rayman: 30th Anniversary Edition je nostalgickým balíčkem hlavně pro fanoušky

13. 2. 2026 10:17

Od začátku letošního roku to bylo veřejné tajemství, které se včera konečně odhalilo i veřejnosti. Hrdina bez končetin a s vlasovou vrtulí se v Rayman: 30th Anniversary Edition vrací ke svému prvnímu dobrodružství, jež oprašuje řadou bonusů.

Nejde nakonec o předělávku. Místo toho se sází na nostalgii a balení, v němž najdete pět verzí hry z MS-DOS, PlayStationu, Atari Jaguar, Game Boye Color a Game Boye Advance. Všechny jsou uzpůsobené pro moderní systémy a doplněné přepracovaným soundtrackem od Christopha Hérala. K tomu jsou původní úrovně doplněné o dalších 120 bonusových z balíčků Rayman’s New Levels, Rayman 60 Levels a Rayman by His Fans.

Rayman: 30th Anniversary Edition
Rayman: 30th Anniversary Edition
Rayman: 30th Anniversary Edition
I když se po vizuální stránce nic moc nezměnilo, herně se tu najde řada ulehčení. Třeba možnost přetočení posledních 60 vteřin, vícero úložných pozic, možnost nekonečného množství životů či okamžité odemknutí úrovní. Zároveň ale nahlédnete pod pokličku legendy, a to s přiloženým interaktivním dokumentem s 50 minutami materiálu i zakomponovaným prototypem.

Rayman: 30th Anniversary Edition vyjde už dnes na PC, PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Cena za digitální verzi je stanovená na 19,99 eur, fyzické vyjdou ve vybraných zemích v červnu.

Nejnovější články