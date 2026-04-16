Rating naznačuje port Starfieldu na Nintendo Switch 2

Po nedávném vydání Starfieldu na PlayStation 5 se objevila zmínka o Switch 2 verzi v databázi tchajwanské ratingové organizace. Podobné úniky často předcházejí oficiálním oznámením, i když samy o sobě ještě nic nezaručují. Bethesda zatím žádný port nepotvrdila, takže jde stále spíš o náznak než jistotu.
Spekulace o příchodu Starfieldu na novou konzoli od Nintenda přitom kolují už od roku 2025. Zajímavé je, že nejde o jediný podobný případ – nedávno se na indonéském seznamu her objevil i Diablo IV: Lord of Hatred. Bethesda už přitom na Switch 2 několik titulů přinesla nebo chystá. K dispozici jsou například The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition a Fallout 4: Anniversary Edition, na cestě je The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a brzy dorazí i Indiana Jones and the Great Circle.