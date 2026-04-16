Rating naznačuje port Starfieldu na Nintendo Switch 2
16. 4. 2026 11:47 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Po nedávném vydání Starfieldu na PlayStation 5 se objevila zmínka o Switch 2 verzi v databázi tchajwanské ratingové organizace. Podobné úniky často předcházejí oficiálním oznámením, i když samy o sobě ještě nic nezaručují. Bethesda zatím žádný port nepotvrdila, takže jde stále spíš o náznak než jistotu.

Spekulace o příchodu Starfieldu na novou konzoli od Nintenda přitom kolují už od roku 2025. Zajímavé je, že nejde o jediný podobný případ – nedávno se na indonéském seznamu her objevil i Diablo IV: Lord of Hatred. Bethesda už přitom na Switch 2 několik titulů přinesla nebo chystá. K dispozici jsou například The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition a Fallout 4: Anniversary Edition, na cestě je The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a brzy dorazí i Indiana Jones and the Great Circle.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont's Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
