Původní Warcraft III je konečně zpátky

Warcraft III: Reforged bylo poměrně nešťastným přepracováním legendy, které sice postupem času dostalo několik důležitých oprav, přesto se najde řada fanoušků, kteří by se raději vrátili k původní verzi. Jenomže nový launcher původní variantu už před šesti lety poněkud rozbil a úplné řešení dosud nebylo k dispozici. S důrazem na „dosud“!
Blizzard před víkendem na svém fóru suše oznámil, že všichni, kdo vlastní třetí díl, mají nově přístup k originálnímu klientu ve verzi 1.29. Abyste ho nainstalovali, stačí si v launcheru v nabídce verzí vybrat Warcraft III - Legacy TFT 1.29. Ačkoliv nejde o finální vydanou aktualizaci, byla tou poslední, která umožňovala bezproblémové hraní přes LAN, což zjevně bylo prioritou, jelikož verze pozbývá online multiplayer.
Nebude to nicméně možná úplně bez obětí, protože v této verzi nemusí stoprocentně fungovat filmečky. K opravě ale většinou stačí manuálně přejmenovat složku en-USMovies na pouhé Movies, což je řešení, které vám může pomoci i se složkou map.