Původní Warcraft III je konečně zpátky
zdroj: Blizzard

4. 5. 2026 13:37 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Warcraft III: Reforged bylo poměrně nešťastným přepracováním legendy, které sice postupem času dostalo několik důležitých oprav, přesto se najde řada fanoušků, kteří by se raději vrátili k původní verzi. Jenomže nový launcher původní variantu už před šesti lety poněkud rozbil a úplné řešení dosud nebylo k dispozici. S důrazem na „dosud“!

Blizzard před víkendem na svém fóru suše oznámil, že všichni, kdo vlastní třetí díl, mají nově přístup k originálnímu klientu ve verzi 1.29. Abyste ho nainstalovali, stačí si v launcheru v nabídce verzí vybrat Warcraft III - Legacy TFT 1.29. Ačkoliv nejde o finální vydanou aktualizaci, byla tou poslední, která umožňovala bezproblémové hraní přes LAN, což zjevně bylo prioritou, jelikož verze pozbývá online multiplayer.

Nebude to nicméně možná úplně bez obětí, protože v této verzi nemusí stoprocentně fungovat filmečky. K opravě ale většinou stačí manuálně přejmenovat složku en-USMovies na pouhé Movies, což je řešení, které vám může pomoci i se složkou map.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
