Působivá Nolanova Odyssea míří i do Fortnite společně s Davidem Beckhamem
zdroj: Epic

Působivá Nolanova Odyssea míří i do Fortnite společně s Davidem Beckhamem

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17. 7. 2026 13:50 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Ačkoliv si nejsem jistý, jestli se hráčská základna Fortnite a diváci nového snímku Christophera Nolana vysloveně protínají, mohu se mýlit. Pokud ano, řadu hráčů jistě potěší, že si mohou v oblíbeném battle royale zahrát za Matta Domana a prožít s ním kousek jeho cesty.

Respektive musí utratit kolem 509 korun a koupit si nový balíček, v němž najdou samotného hlavního hrdinu, jeho meč i luk. Pokud ale máte raději temnější kontury, k dispozici je taktéž Agamemnón s povinnou výbavou. A kdybyste se mezi nimi snad nemohli rozhodnout, k dispozici je i výhodný společný balík, s nímž utratíte v podstatě stejně jako za jednoho z nich zvlášť.

zdroj: Epic

S ohledem na končící mistrovství světa ve fotbale potom dává smysl, že do hry taktéž vstoupil David Beckham s fotbalovým i elegantním outfitem. Přednostně se ke skinu slavného fotbalisty dostanete s dobrým umístěním v jeho turnaji, který probíhá právě dnes. 

Smarty.cz
Tagy:
fotbal filmy Fortnite
Zdroje:
Epic
Hry:
Fortnite
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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