Působivá Nolanova Odyssea míří i do Fortnite společně s Davidem Beckhamem

Ačkoliv si nejsem jistý, jestli se hráčská základna Fortnite a diváci nového snímku Christophera Nolana vysloveně protínají, mohu se mýlit. Pokud ano, řadu hráčů jistě potěší, že si mohou v oblíbeném battle royale zahrát za Matta Domana a prožít s ním kousek jeho cesty.
Respektive musí utratit kolem 509 korun a koupit si nový balíček, v němž najdou samotného hlavního hrdinu, jeho meč i luk. Pokud ale máte raději temnější kontury, k dispozici je taktéž Agamemnón s povinnou výbavou. A kdybyste se mezi nimi snad nemohli rozhodnout, k dispozici je i výhodný společný balík, s nímž utratíte v podstatě stejně jako za jednoho z nich zvlášť.
S ohledem na končící mistrovství světa ve fotbale potom dává smysl, že do hry taktéž vstoupil David Beckham s fotbalovým i elegantním outfitem. Přednostně se ke skinu slavného fotbalisty dostanete s dobrým umístěním v jeho turnaji, který probíhá právě dnes.