Psychologický horor BrokenLore: Don't Lie má datum vydání a demo

Psychologický horor BrokenLore: Don't si zahrajeme, nepřekvapivě, v září. Studio Serafini Productions oznámilo v traileru (výše), že hra dorazí 10. září na PS 5, Xbox Series X/S a PC. Současně byla v rámci Steam Next Festu zpřístupněna nová hratelná ukázka pro PC, která hráčům umožňuje ochutnat část připravovaného hororového dobrodružství.
Hlavní hrdinkou je Junko, mladá žena uvězněná ve svém malém bytě, která se postupně propadá do osamělosti, paranoie a šílenství. Její realita se začíná rozpadat a hranice mezi skutečností a halucinacemi se stále více stírá. Vývojáři slibují příběh postavený na lžích, zkreslených vzpomínkách a psychologickém napětí. Hráči budou nuceni neustále zpochybňovat vše, co vidí a slyší.
Podle tvůrců je BrokenLore součástí širšího propojeného univerza série, ale zároveň funguje jako samostatný příběh, který mohou bez problémů pochopit i noví hráči.