zdroj: Serafini Productions

PC PlayStation 5 Xbox Series

Psychologický horor BrokenLore: Don't Lie má datum vydání a demo

16. 6. 2026 7:50 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Psychologický horor BrokenLore: Don't si zahrajeme, nepřekvapivě, v září. Studio Serafini Productions oznámilo v traileru (výše), že hra dorazí 10. září na PS 5, Xbox Series X/S a PC. Současně byla v rámci Steam Next Festu zpřístupněna nová hratelná ukázka pro PC, která hráčům umožňuje ochutnat část připravovaného hororového dobrodružství.

BrokenLore: Ascend
Novinky
BrokenLore se vrací s dvojitou dávkou psychologického hororu

Hlavní hrdinkou je Junko, mladá žena uvězněná ve svém malém bytě, která se postupně propadá do osamělosti, paranoie a šílenství. Její realita se začíná rozpadat a hranice mezi skutečností a halucinacemi se stále více stírá. Vývojáři slibují příběh postavený na lžích, zkreslených vzpomínkách a psychologickém napětí. Hráči budou nuceni neustále zpochybňovat vše, co vidí a slyší.

Podle tvůrců je BrokenLore součástí širšího propojeného univerza série, ale zároveň funguje jako samostatný příběh, který mohou bez problémů pochopit i noví hráči.

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Tagy:
horor Japonská
Zdroje:
Serafini Productions
Hry:
BrokenLore: Don't Lie
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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