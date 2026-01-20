První velký update pro Ball x Pit je za dveřmi

První velký update pro návykovou roguelite pinballovku Ball x Pit je oficiálně na cestě. Takzvaný The Regal Update vyjde 26. ledna a dobrou zprávou je, že si ho budou moci stáhnout všichni hráči zcela zdarma. Zároveň jde o začátek širšího plánu podpory hry – další dvě velké aktualizace jsou momentálně naplánované na duben a červenec.
The Regal Update ale rozhodně není jen drobná záplata. Tvůrci s ním rozšiřují obsah poměrně výrazně a lákají na nové postavy, herní prvky i překvapení, o kterém zatím odmítají cokoliv prozradit.
BALL x PIT’s first FREE major update, The Regal Update, launches on January 26th on all platforms!— BALL x PIT OUT NOW (@BALLxPIT) January 19, 2026
Adding:
2 new characters - The Carouser & The Falconer
8 new balls
New passives
✨Plus a nice surprise you’re going to love! pic.twitter.com/t0tYlwjOXk
Hlavním tahákem jsou dvě nové hratelné postavy, které se připojí k současnému rosteru. První z nich je Carouser, jehož herní styl stojí na míčcích kroužících kolem postavy. Druhou novinkou je Falconer, bojovnice doprovázená dvojicí sokolů, kteří se aktivně zapojují do boje a odhazují míčky po nepřátelích z různých úhlů.
Vedle nových hrdinů přidává The Regal Update také osm zcela nových míčků a několik dalších pasivních schopností, které mají rozšířit možnosti buildů a experimentování s herním stylem. Vývojáři si navíc nechávají v rukávu jedno překvapení, které záměrně neukázali ani v traileru. Podle jejich slov by mělo jít o něco, kvůli čemu se vyplatí být u vydání hned první den.