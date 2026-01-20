První velký update pro Ball x Pit je za dveřmi
První velký update pro Ball x Pit je za dveřmi

20. 1. 2026 | autor: Jakub Malchárek

První velký update pro návykovou roguelite pinballovku Ball x Pit je oficiálně na cestě. Takzvaný The Regal Update vyjde 26. ledna a dobrou zprávou je, že si ho budou moci stáhnout všichni hráči zcela zdarma. Zároveň jde o začátek širšího plánu podpory hry – další dvě velké aktualizace jsou momentálně naplánované na duben a červenec.

The Regal Update ale rozhodně není jen drobná záplata. Tvůrci s ním rozšiřují obsah poměrně výrazně a lákají na nové postavy, herní prvky i překvapení, o kterém zatím odmítají cokoliv prozradit.

 Hlavním tahákem jsou dvě nové hratelné postavy, které se připojí k současnému rosteru. První z nich je Carouser, jehož herní styl stojí na míčcích kroužících kolem postavy. Druhou novinkou je Falconer, bojovnice doprovázená dvojicí sokolů, kteří se aktivně zapojují do boje a odhazují míčky po nepřátelích z různých úhlů.

Vedle nových hrdinů přidává The Regal Update také osm zcela nových míčků a několik dalších pasivních schopností, které mají rozšířit možnosti buildů a experimentování s herním stylem. Vývojáři si navíc nechávají v rukávu jedno překvapení, které záměrně neukázali ani v traileru. Podle jejich slov by mělo jít o něco, kvůli čemu se vyplatí být u vydání hned první den.

Jakub Malchárek
