První sezónu v Arc Raiders dokončilo přes milion hráčů, většina ale k restartu postavy nedošla

zdroj: Embark Studios

12. 1. 2026

Extrakční akce Arc Raiders se na konci prosince rozloučila se svou „první sezónou“, která s sebou přinesla i možnost resetu postavy. Hráči, kteří během uplynulých měsíců získali dostatečné množství surovin a postavili karavanu, mohli své svěřence poslat na zasloužený odpočinek. Podařilo se to víc než jednomu milionu lidí.

Na první pohled velmi solidní číslo, přesto je třeba připomenout, že se jedná o zhruba 8 % hráčů. Podle odhadů totiž Arc Raiders dosud prodali kolem 12 milionů kopií. Hlavním důvodem nižšího podílu byla zřejmě náročná finální fáze grindu. Pro získání všech pěti bonusových bodů dovedností bylo nutné nashromáždit loot v hodnotě pěti milionů, což představuje poměrně výraznou časovou investici. Svou roli sehrálo i poměrně pozdní vysvětlení celého systému.

„Jedním z nejčastějších bodů zpětné vazby byly právě požadavky v závěrečné fázi získávání bodů dovedností. Pravděpodobně jsme s touto informací přišli trochu pozdě, protože jsme chtěli počkat, až ji budeme moci přizpůsobit skutečné ekonomice fanouškovské základny, místo abychom se pokoušeli odhadovat ji příliš brzy,“ prozradil vedoucí designu Virgil Watkins webu PCGamesN.

Nakonec ještě dodal, že zhruba 35 až 40 % z těch, kteří reset postavy podstoupili, nakonec skutečně získalo všech pět bonusových bodů. To ale neznamená, že je nastavený systém definitivní. Vývojáři naznačují, že může v budoucnu projít dalšími úpravami, aby byl přístupnější širší komunitě.

